اوضاع امنيتي افغانستان به شدت نگران كننده است

به گزارش خبرگزاري مهر،"يوزف يونگ "وزير دفاع آلمان در گفتگو با شبكه تلويزيوني آ ار د همچنين تصريح كرد : افغانستان طي ماههاي گذشته شاهد انواع حملات كوچك و بزرگ تروريستي بود كه اين امر اسباب نگراني جامعه بين المللي را فراهم آورده است .

وزير دفاع آلمان در ادامه خاطر نشان كرد : آلمان همانند گذشته حضور پر رنگي در افغانستان از خود به نمايش مي گذارد .

وي با بيان اين مطلب كه جامعه بين المللي تلاشهاي خود را براي تسريع در بهبود اوضاع افغانستان مضاعف كرده، اظهار داشت : در حال حاضر اعزام نيروي نظامي و ارائه برخي تسهيلات اقتصادي به افغانستان مي تواند در اين ميان موثر واقع شود .

" يونگ" با اشاره به اينكه مردم افغانستان در حال حاضر بيش از هر چيز ديگر به امنيت و ثبات نياز دارد،خاطر نشان كرد : اتخاذ تدابير امنيتي در افغانستان مي تواند بيش از ساير مسائل اهميت داشته باشد .

وزير دفاع آلمان افزود: نظرسنجي هايي درباره حضور نيروهاي آلماني در افغانستان صورت گرفته كه همگي نشان مي دهد مردم اين كشور از اين امر نهايت رضايت را دارند .

"جيمز جونز" از فرماندهان ناتو چندي پيش در سخناني تصريح كرد: شمار زيادي از اين نيروهاي در نواحي جنوبي و غربي افغانستان مستقر مي شوند .

وي در واشنگتن اظهار داشت: اعضاي ناتو به منظور تسريع در تغيير وضعيت افغانستان و تامين امنيت و ثبات در اين كشور تصميم به چنين اقدامي گرفتند.