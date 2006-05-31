به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه واشنگتن تايمز، سرگئي لاوروف و كاندوليزا رايس در اين گفتگوي تلفني اعلام كردند: هنوز گفتگوهاي مداومي درباره برنامه هسته اي ايران ادامه دارد.

دو طرف در گفتگوهاي تلفني مذكور تاكيد كردند: تلاشهاي چند جانبه ادامه دارد تا مشكلات ايجاد شده در مورد برنامه هسته اي ايران به طور كاملا صلح آميزي حل و فصل گردد.

رايس در اين گفتگو به همتاي روسي خود اعلام كرد: گفتگوهايي كه امروز چهارشنبه صورت خواهد گرفت نيز ادامه همين تلاشها در مورد ايران است.

وي افزود:ما با ديگرهمتايان خود از كشورهاي عضو دائم شوراي امنيت نيز مشورتهايي را انجام مي دهيم تا در جلسه يكم ژوئن (11 خرداد) در وين بتوانيم موضوع را از راه حلي كه براي همه طرف ها مطلوب باشد، به پايان برسانيم.

وزيرامور خارجه روسيه نيز در اين گفتگو تاكيد كرد: روسيه همچنان بر موضوع خود در مورد حل و فصل ديپلماتيك برنامه هسته اي ايران تاكيد دارد.

اين در حالي است كه آمريكا ابراز خوشبيني كرد كه وزراي پنج عضو دائم شوراي امنيت سازمان ملل و آلمان در نشست پايان هفته خود در وين طرحي را كه براي پايان دادن به موضوع هسته اي ايران ارائه شده است، به تصويب برسانند.