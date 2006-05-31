سلول هاي بنيادي انسان به جنين بزغاله پيوند زده شد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، "هوآنگ شوژنگ" استاد انستيتو ژنتيك پزشكي دانشگاه "جيائو تانگ" هدف از انجام اين آزمايش را استفاده از سلول هاي بنيادي براي مقابله با بيماري هاي وراثتي عنوان كرد.

تيم تحقيقاتي هوآنگ 5 سال پيش سلول هاي بنيادي برگرفته از بند ناف انسان را به درون جنين 50 راس بزغاله پيوند زدند. 39 راس از بزغاله هاي متولد شده در زمان تولد برخي ويژگي هاي ژنتيكي انسان را در خون و اندام هاي داخلي بدن خود به همراه داشتند. اين تعداد بزغاله در حال حاضر در يكي از مزارع آزمايشي در حومه شانگهاي نگهداري مي شوند.

اين آزمايش نشان داد: مي توان سلول هاي بنيادي را (سلول هاي بدون ويژگي خاص كه به سلول خاص تبديل مي شوند) از يك اندام بيولوژيكي گرفت و به اندام ديگري پيوند زد، بدون آنكه اين عمل از طرف عضو جديد پس زده شود.

دانشمندان برآنند تا با انجام اين گونه آزمايشات در نهايت سلول هاي سالم انساني را براي درمان بيماري هاي وراثتي چون هموفيلي، مورد استفاده قرار دهند.

پيش از اين نيز تيم تحقيقاتي هوآنگ نشان داده بودند كه سلول هاي بنيادي سالم مي تواند سلول هاي حامل بيماري هاي كبدي را در جنين موش از بين ببرند.

در چين انتقال اندام هاي حيواني حاوي ويژگي هاي ژنتيكي انساني به داخل بدن انسان غير قانوني است. همچنين در اين كشور دانشمندان مجاز به استفاده از سلول هاي بنيادي برگرفته از جنين انساني كه بيش از 14 روز عمر داشته باشند، نيستند.