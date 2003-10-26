به گزارش خبرنگار"مهر" اين تيم با 8 جودو كار شامل وحيد سرلك در وزن 60 - كيلو گرم ، يوسف كريميان در وزن 66 - كيلو گرم ، حامد ملك محمدي در 73 كيلو گرم ، رضا چاه خندق در 81 - كيلو گرم ، عباس فلاح در 90 كيلوگرم ، مسعود خسروي نژاد در 100 كيلو گرم ، سعيد خسروي نژاد در 100 + كيلوگرم و سيد محمود ميران در وزن اوپن در اين مسابقات حضور خواهد داشت كه عليرضا اميني به عنوان سرمربي و مجيد زارعيان و اميري به عنوان مربي اين تيم را همراهي مي كنند .
اعضاي تيم جودو كشورمان ساعت20 امشب با پرواز ايران اير راهي شهر سئول پايتخت كره جنوبي خواهند شد تا از طريق اين شهر عازم شهر ججو محل انجام مسابقات شوند .
گفتني است رقابت هاي جودو قهرماني آسيا از 9 آبان ماه به مدت دوروز دركره جنوبي برگزار خواهد شد و تيم كشورمان پس از انجام اين مسابقات روز دوشنبه هفته آينده به كشور مراجعت خواهد كرد .
براي شركت در پيكارهاي قهرماني بزرگسالان آسيا
تيم ملي جودو امشب عازم كره جنوبي مي شود
تيم ملي جودو كشورمان براي شركت در پيكارهاي قهرماني آسيا امشب عازم شهر ججو كره جنوبي مي شود .
به گزارش خبرنگار"مهر" اين تيم با 8 جودو كار شامل وحيد سرلك در وزن 60 - كيلو گرم ، يوسف كريميان در وزن 66 - كيلو گرم ، حامد ملك محمدي در 73 كيلو گرم ، رضا چاه خندق در 81 - كيلو گرم ، عباس فلاح در 90 كيلوگرم ، مسعود خسروي نژاد در 100 كيلو گرم ، سعيد خسروي نژاد در 100 + كيلوگرم و سيد محمود ميران در وزن اوپن در اين مسابقات حضور خواهد داشت كه عليرضا اميني به عنوان سرمربي و مجيد زارعيان و اميري به عنوان مربي اين تيم را همراهي مي كنند .
نظر شما