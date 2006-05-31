  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۱۰ خرداد ۱۳۸۵، ۱۴:۳۷

"پنهان" در موزه هنرهاي معاصر اكران مي‌شود

فيلم سينمايي "پنهان" به كارگرداني ميشائيل هانكه فردا در سالن سينماتك موزه هنرهاي معاصر تهران به نمايش درمي‌آيد.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، روابط عمومي موزه هنرهاي معاصر تهران اعلام كرد فيلم تحسين‌شده "پنهان" كه سال گذشته در بخش مسابقه جشنواره معتبر كن روي پرده رفت و جايزه هم گرفت، محصول سال 2005 است و روز پنج شنبه 11 خرداد ساعت 30/16 به مدت 117 دقيقه به زبان اصلي در سالن سينماتك موزه هنرهاي معاصر تهران به نمايش درخواهد آمد.

"پنهان" روايتگر زندگي يك مجري برنامه تلويزيوني است كه با همسر و پسر دوازده ساله اش در محله اي آرام و مرفه زندگي مي كنند. روزي بسته هايي شامل نوارهاي ويدئويي از او و خانواده اش به همراه نقاشي هاي هشداردهنده با معاني پيچيده و نامفهومي به در منزل آنها مي رسد و ...

موزه هنرهاي معاصر تهران در خيابان كارگر شمالي، جنب پارك لاله وقاع است و ورود براي عموم غير از اعضاي سينماتك با تهيه بليت ميسر است.

کد مطلب 334092

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها