به گزارش خبرگزاري "مهر"، روابط عمومي موزه هنرهاي معاصر تهران اعلام كرد فيلم تحسين‌شده "پنهان" كه سال گذشته در بخش مسابقه جشنواره معتبر كن روي پرده رفت و جايزه هم گرفت، محصول سال 2005 است و روز پنج شنبه 11 خرداد ساعت 30/16 به مدت 117 دقيقه به زبان اصلي در سالن سينماتك موزه هنرهاي معاصر تهران به نمايش درخواهد آمد.

"پنهان" روايتگر زندگي يك مجري برنامه تلويزيوني است كه با همسر و پسر دوازده ساله اش در محله اي آرام و مرفه زندگي مي كنند. روزي بسته هايي شامل نوارهاي ويدئويي از او و خانواده اش به همراه نقاشي هاي هشداردهنده با معاني پيچيده و نامفهومي به در منزل آنها مي رسد و ...

موزه هنرهاي معاصر تهران در خيابان كارگر شمالي، جنب پارك لاله وقاع است و ورود براي عموم غير از اعضاي سينماتك با تهيه بليت ميسر است.