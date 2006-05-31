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۱۰ خرداد ۱۳۸۵، ۱۴:۱۱

در جلسه علني امروز؛

يك فوريت طرح اصلاح موادي از قانون مدني به تصويب مجلس رسيد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي حل مشكل تابعيت فرزنداني كه مادرشان ايراني است و هم اكنون به لحاظ هويتي بلاتكليف هستند، به يك فوريت طرحي در اين خصوص راي دادند

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، در صورت تصويب نهايي اين طرح، فرزندان حاصل از ازدواج مادران ايراني و پدران خارجي كه از تاريخ اول فروردين 58 تاكنون در ايران متولد شده اند، پس از رسيدن به سن 18 سال تمام و با اعلام رد تابعيت غير ايراني و تقاضاي تابعيت، ايراني محسوب مي شوند.

بر اين اساس اين گونه افراد قبل از رسيدن به سن 18 سالگي نيز از همه امكانات معيشتي، آموزشي و تربيتي بهداشتي و درماني و بيمه خدمات درماني برخوردار خواهند بود.

جزئيات اين طرح كه با عنوان اصلاح بندهاي 4 ، 5 و 6 ماده 976 قانون مدني و الحاق يك تبصره به آن ارائه شده است طبق آيين نامه و پس از دو هفته از تصويب يك فوريت آن در صحن علني بررسي خواهد شد.

کد مطلب 334095

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