يك فوريت طرح اصلاح موادي از قانون مدني به تصويب مجلس رسيد

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، در صورت تصويب نهايي اين طرح، فرزندان حاصل از ازدواج مادران ايراني و پدران خارجي كه از تاريخ اول فروردين 58 تاكنون در ايران متولد شده اند، پس از رسيدن به سن 18 سال تمام و با اعلام رد تابعيت غير ايراني و تقاضاي تابعيت، ايراني محسوب مي شوند.

بر اين اساس اين گونه افراد قبل از رسيدن به سن 18 سالگي نيز از همه امكانات معيشتي، آموزشي و تربيتي بهداشتي و درماني و بيمه خدمات درماني برخوردار خواهند بود.

جزئيات اين طرح كه با عنوان اصلاح بندهاي 4 ، 5 و 6 ماده 976 قانون مدني و الحاق يك تبصره به آن ارائه شده است طبق آيين نامه و پس از دو هفته از تصويب يك فوريت آن در صحن علني بررسي خواهد شد.