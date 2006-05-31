اختصاص 6/1 ميليارد تومان به منظور رفع مشكل دارويي بيماران خاص / سرانه درمان با اجراي طرح " دفترچه پاك " كسر نمي شود

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، ابوالقاسم موسوي امروز در جمع خبرنگاران افزود: با اختصاص اعتبار يك ميليارد و 600 ميليون تومان به مركز مديريت پيوند و اعضا مشكل داروي بيماران خاص برطرف و اين افراد داروها را كاملا بصورت رايگان دريافت خواهند كرد.

وي در مورد مشكلات دارويي بيماران خاص خاطر نشان كرد: داروي بيماران خاص به اندازه كافي دركشور وجود دارد و در تمام داورخانه ها موجود است و اينكه برخي از بيماران براي خريد دارو با مشكل مواجه هستند بايد علت اين امر را پيگيري كرد .

موسوي گفت: سرانه درمان در سال 84 در سطح يك براي هر نفر در سال 6 هزارو 500 تومان و در سال 85 براي هر نفر 11 هزار تومان در نظر گرفته شده است كه از سوي سازمان خدمات درماني نظارت كافي به اين امر صورت مي گيرد .

مديرعامل سازمان بيمه خدمات درماتي تاكيد كرد: وظيفه سازمان فرهنگ سازي بيمه اي است و در همين رابطه با قرار دادي كه با حاتمي كيا بسته شده فيلمي داستاني درمورد پزشك روستا توليد خواهد شد .

وي افزود: همچنين قرار داد 500 ميليون توماني نيز به باشگاه استقلال تهران بسته شده تا اين باشگاه 2 بازي در جهت حمايت از بيماران خاص و سرطاني بازي كرده و عوايد فروش بليط و تبليغات اين امر نيز كه مبلغ چند برابر قرار داد است براي درمان بيماران سرطاني و تالاسمي هزينه خواهد شد .

موسوي از طرح دفترچه پاك در آينده اي نزديك خبر داد و گفت: اين طرح براي افرادي كه دفترچه بيمه آنها 2 تا 3 سال استفاده نشده و سالم باشد در نظر گرفته شده و يك تشويقي است. به طوري كه براي اين افراد سرانه درمان سالانه كسر نخواهد شد.

وي همچنين از صدور دفترچه بيمه براي خبرنگاران و خانواده هاي آنها خبر داد و افزود: براي تمامي خبرنگاران و خانواده هاي آنان دفترچه بيمه رايگان صادر خواهد شد .

موسوي در مورد صدور دفترچه بيمه رايگان براي روستاييان تصريح كرد: در گذشته سالانه از روستاييان 2 هزارو 700 تومان براي صدور دفترچه بيمه گرفته مي شد كه با مصوبه مجلس در سال 85 براي صدور ، توزيع و تمديد دفترچه بيمه هزينه اي دريافت نمي شود.

وي گفت: در سال گذشته 36 ميليارد تومان از راه دريافت هزينه صدور دفترچه بدست آمد كه تمام اين مبلغ در جهت درمان روستاييان هزينه شد .

موسوي افزود: براساس بخشنامه صادر شده روستايياني كه براي مسافرت به شهرهاي زير 20 هزار نفر مي آيند چنانچه براي درمان به بيمارستانهاي دانشگاهي مراجعه كنند لازم نيزنيست برگه ارجاع را به همراه داشته باشند و همان دفترچه بيمه كافي است و اين امر از سرگرداني بيماران جلوگيري مي كند.

وي تاكيد كرد: 224 ميليارد تومان يارانه دارو و شيرخشك است كه 150 ميليارد تومان آن براي تهيه 30 قلم داروي بيماران خاص و سرطاني در نظر گرفته شده است .

مديرعامل سازمان بيمه خدمات درماني گفت: در 23 بهمن سال 84 براي خريد صافي و تامين داروهاي بيماران خاص 40 ميليارد تومان بصورت علي الحساب براي 4 ماهه اول سال 85 اختصاص يافت تا داروي بيماران خاص كم نشود .