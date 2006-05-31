190 نماينده مجلس تخصيص اعتبار مصوب در بودجه 84 به شهر تاريخي طوس را خواستار شدند

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، در نامه نمايندگان خطاب به دكتر احمدي نژاد رئيس جمهور آمده است:

به منظور توسعه و تعميق بيش از پيش صنعت گردشگري و ارتقا سطح بهره وري اين صنعت ممتاز و همچنين اهتمام لازم در جهت حفظ وحراست و رفع موانع عرصه هاي بي بديل تاريخي و فرهنگي اين مرز وبوم كه هر كدام از اين آثار گران بها و ارزشمند در جاي خود نماد و معرف و گوشه هايي از اسرار نهفته هنر، تمدن و فرهنگ غني و ريشه دار ايران اسلامي مي باشد، شايسته است دستور فرماييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نسبت به تخصيص صددرصد اعتبار مصوبه مندرج در پاراگراف آخر بند ت تبصره 8 قانون بودجه 84 كل كشور اقدام مقتضي به عمل آورد.