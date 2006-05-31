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۱۰ خرداد ۱۳۸۵، ۱۵:۱۴

گفتگو وحدت امت اسلامي را تقويت مي كند

در پي ديدار علماي تقريب مذاهب اسلامي ايران با رؤساي ديني سوريه، طرفين با اشاره به ضرورت حمايت از مقدسات اسلامي اظهار داشتند: گفتگو منجر به از بين رفتن اختلاف و تحكيم تقريب ميان مذاهب اسلامي و در نهايت وحدت امت مسلمان مي شود.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري كويت، در اين ديدار دوري از اختلافات مذاهب اسلامي و ضرورت تقريب ميان اين آنها به منظور رسيدن به وحدت اسلامي مورد تأكيد قرار گرفت .

در اين ديدار تصريح شد: به منظور آزادي سرزمينهاي اشغالي بايد صلح و عدل فراگير شده، جوانان حمايت كرد و به تحكيم اعتدال، ميانه روي، حمايت از فرهنگ بيداري و دشمني با عاملان ايجاد تفرقه و اخلاف مذاهب اسلامي در امور دين و شريعت پرداخت.

رؤساي ديني دو كشور بر راههاي همكاري و تحكيم تقريب ميان مذاهب اسلامي به منظور اشاعه فرهنگ گفتگو و رسيدن به وحدت امت اسلامي تأكيد كردند.

شيخ احمد حسون مفتي سوريه در اين ديدار بر همكاريهاي ديني و فرهنگي به منظور اشاعه تفكرات تقريب ميان مذاهب اسلامي و نقش پر رنگ امام خميني(ره) در اين زمينه اشاره كرد و گفت: امام خميني در مورد تقريب ميان مذاهب اسلامي و تعميق برادري و وحدت ميان فرزندان امت اسلام بسيار تأكيد داشتند و اين افكار در عينيت بخشيدن به منافع و مصالح امت مسلمانان بسيار ارزشمند بوده است.

کد مطلب 334110

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