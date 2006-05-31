گفتگو وحدت امت اسلامي را تقويت مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري كويت، در اين ديدار دوري از اختلافات مذاهب اسلامي و ضرورت تقريب ميان اين آنها به منظور رسيدن به وحدت اسلامي مورد تأكيد قرار گرفت .

در اين ديدار تصريح شد: به منظور آزادي سرزمينهاي اشغالي بايد صلح و عدل فراگير شده، جوانان حمايت كرد و به تحكيم اعتدال، ميانه روي، حمايت از فرهنگ بيداري و دشمني با عاملان ايجاد تفرقه و اخلاف مذاهب اسلامي در امور دين و شريعت پرداخت.

رؤساي ديني دو كشور بر راههاي همكاري و تحكيم تقريب ميان مذاهب اسلامي به منظور اشاعه فرهنگ گفتگو و رسيدن به وحدت امت اسلامي تأكيد كردند.

شيخ احمد حسون مفتي سوريه در اين ديدار بر همكاريهاي ديني و فرهنگي به منظور اشاعه تفكرات تقريب ميان مذاهب اسلامي و نقش پر رنگ امام خميني(ره) در اين زمينه اشاره كرد و گفت: امام خميني در مورد تقريب ميان مذاهب اسلامي و تعميق برادري و وحدت ميان فرزندان امت اسلام بسيار تأكيد داشتند و اين افكار در عينيت بخشيدن به منافع و مصالح امت مسلمانان بسيار ارزشمند بوده است.