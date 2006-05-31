نسخه سينمايي برنامه 90 تابستان آينده پخش مي شود

شفق در گفتگو با خبرگزاري "مهر" درباره اين برنامه جديد سينمايي گفت: "اين برنامه با نام اوليه "سينما - تئاتر"، از اواسط تير امسال از شبكه پنج سيما به صورت زنده و مستقيم پخش مي شود. هنوز در خصوص مجري برنامه به نتيجه نرسيده ايم، ولي در دو هفته آينده مجري برنامه تعيين مي شود. كارگرداني برنامه را هم مهدي پريزاد بر عهده دارد."

وي در ادامه درباره مضمون و شيوه ارائه برنامه خاطرنشان كرد: "اين برنامه در مدت زماني حدود 90 دقيقه قصد دارد تمامي مسائل و موضوع هاي روز مرتبط با سينما و تئاتر كشور را به بحث و بررسي بگذارد. در اين برنامه بررسي التهاب سينماي ايران، گزارش هفتگي از فيلم ها و تئاترهاي در دست توليد، مشكلات موجود در عرصه تئاتر، طرح مسائل مربوط به شوراي صنفي، مصوبات صنوف مختلف سينمايي خانه سينما، بررسي جشنواره هاي مختلف فيلم و تئاتر كشور و بحث و بررسي در خصوص فيلم هاي روي اكران و تئاترهاي روي صحنه از جمله بخش هاي اين برنامه است."