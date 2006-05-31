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۱۰ خرداد ۱۳۸۵، ۱۴:۵۰

از سوي مركز موسيقي صدا و سيما

يك سرود ديگر به ملي پوشان تيم ملي فوتبال اهدا شد

سرود"شكوه افتخار"به آهنگسازي"امير بكان"و با صداي "رشيد وطن دوست" توليد و همزمان با آخرين بازي تداركاتي تيم ملي فوتبال پخش مي شود .

به گزارش گروه موسيقي خبرگزاري مهربه نقل از روابط عمومي مركز موسيقي سروصدا و سيما،اين اثراز سوي كرم رضا پيريايي، رئيس مركز موسيقي و سرود صدا و سيما به سازمان تربيت بدني و فدراسيون فوتبال جمهوري اسلامي ايران اهدا شده است.

امير بكان، آهنگساز سرود"شكوه افتخار" گفت : اين سرود با ترجيع "ايران ايران ايران" اين قابليت را داردكه تا سالها در استاديوم ها و سالنهاي ورزشي برلبان تماشاگران فوتبال زمزمه شود.

ساعد باقري، شاعر اين اثر نيز در باره شعرسرود "شكوه افتخار"گفت : ساخت سرود در سوژه هاي موضوعي در عين تنگناها گاه پهنه هاي جديدي را نيز مي تواند پيش روي هنرمند بگشايد از جمله اينكه درحال و هواي پرشور و حال ايجاد شده به سبب حضور ايران در جام جهاني، بدون ترديد توليد آثاري كه هدفهايي بزرگتر همچون عشق به وطن و روحيه خودباوري و عزت نفس را دنبال مي كنند از ظرفيت بالايي برخوردارند.

 

کد مطلب 334119

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