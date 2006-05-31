نخستين نشست بررسي مشكلات نشريات عامه پسند برگزار شد

به گزارش مهر، دراين نشست سه ساعته كه در محل معاونت امور مطبوعاتي و اطلاع رساني وزارت ارشاد برگزار شد، علاء الدين ظهوريان، مديركل مطبوعات و خبرگزاري هاي داخلي با اشاره به تعداد فراوان نشريات با رويكرد عامه پسند، بر ضرورت آسيب شناسي محتوايي و شكلي اين نشريات تاكيد كرد و گفت: به نظر مي رسد كه انجام تغييرات اساسي در شكل و محتواي اين گونه نشريات لازم و ضروري است.

ظهوريان همچنين از اقدام براي جلوگيري از انتشار نشريه از سوي كانون هاي تبليغاتي خبر داد و افزود: برگزاري نشست با دست اندركاران نشريات در همه زمينه ها از جمله سياست هاي راهبردي معاونت امور مطبوعاتي و اطلاع رساني است كه در طول سال 85 به صورت گسترده دنبال خواهد شد.

سردار مرتضي طلايي، فرمانده انتظامي تهران بزرگ نيز با اشاره به اين كه مطبوعات وجدان بيدار جامعه هستند از رسانه ها خواست تا به امنيت رواني جامعه توجه ويژه اي داشته باشند.

وي خطاب به مديران نشريات گفت: وظيفه بسيج افكار عمومي برعهده شماست و اگر مبناي حركت قانون و اخلاق باشد، امنيت اجتماعي به شكل فزاينده اي افزايش مي يابد.

طلايي با اشاره به اين كه اعتماد مردم زمينه ساز امنيت در جامعه است، افزود: كاركرد رسانه ها فراتر از يك نگاه سطحي است و بايد با رفتن در لايه هاي زيرين اجتماع به بررسي مسائل و ارتقاي سطح فكري جامعه پرداخت.

دكتر ميرفخرايي نيز با تحليل وضعيت نشريات عامه پسند پراكندگي، نداشتن شكل سردبيري و... را از جمله مشكلات اين دسته از نشريات عنوان كرد.

در اين نشست كه بيش از چهل مدير و سردبير نشريات عامه پسند حضور داشتند، برخي از آنان به مسائل و مشكلات اين نشريات اشاره و خواستار بررسي و حل آن شدند. مديران اين نشريات بر تشكيل جلسات كارشناسي بيشتر و آسيب شناسي هر چه بيشتر مسائل و مشكلات اين دسته از نشريات تاكيد كردند.