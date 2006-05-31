مجلس نمايندگان آمريكا خواستار ميانجي گري تركيه براي حل برنامه هسته اي صلح آميز ايران شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه تركي زمان، " استني هوير"Steny Hoyer دومين دموكرات عالي رتبه مجلس نمايندگان آمريكا و " روي بلانت" Roy Blunt از حزب جمهوريخواه روز گذشته براي رايزني در مورد تحريم هاي تحميلي بر ايران و همچنين موضوع عراق ، خاورميانه و ديگر موضوعات با اردوغان نخست وزير تركيه در دفتر وي ديدار كردند .

نمايندگان آمريكايي، نگراني خود را در مورد برنامه هسته اي صلح آميزايران اعلام و تاكيد كردند كه اين موضوع بايد از طريق ديپلماسي حل شود؛ آنها از اردوغان خواستند كه نقش فعالي در فرايند حل اين موضوع داشته باشند.

از سوي ديگر، منابع ديپلماتيك گفتند وزير امور خارجه رژيم صهيونيستي در سفر به آنكارا در كسب حمايت تركيه براي موضعگيري عليه ايران ناكام ماند.

بر پايه گزارشها، " تسيبي ليوني" وزير امور خارجه اسرائيل نتوانست عبدالله گل وزير خارجه تركيه همچنين رجب طيب اردوغان نخست وزير اين كشور را در كسب حمايت تركيه براي همراهي با اسرائيل بر ضد ايران و برنامه هسته اي اين كشور متقاعد كند.