  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۴ آبان ۱۳۸۲، ۱۷:۳۵

امروز

معاملات ارزي شبكه بانكي كشور بيش از 129ميليارد ريال كاهش يافت

ارزش ريالي معاملات ارزي شبكه بانكي امروز يكشنبه با 129 ميليارد و 300 ميليون ريال كاهش نسبت به روز گذشته به 237 ميليارد و 747ي ميليون ريال رسيد.

به گزارش خبرگزاري مهر، امروز يكشنبه چهارم آبان ماه 28 ميليون و 500 هزار ريال دلار آمريكا با نرخ هشت هزار و 342 ريال در شبكه بانكي خريد و فروش شد.
نرخ مرجع ارزهاي عمده در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در پايان روز شنبه به شرح زير است:
     نوع ارز                                           نرخ به ريال
--------------------                       -----------------
بك يورو( واحد پول اروپا)                         9859
يك دلار آمريكا                                       8342
يك پوند انگليس                                       14162
يكصد ين ژاپن                                         7637
يك فرانك سوئيس                                   6377
يك دلار كانادا                                         6381 
يك دلار استراليا                                      5849
يك كرون نروژ                                       1194
يك كرون سوئد                                        1086
يك كرون دانمارك                                   1327
يك درهم امارات متحده عربي                      2272
يك ريال عربستان                                    2225
يك دينار كويت                                        28413
يك دينار بحرين                                       22128
يك ريال قطر                                          2292
يك ريال عمان                                         21669

کد مطلب 33414

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها