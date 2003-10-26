معاملات ارزي شبكه بانكي كشور بيش از 129ميليارد ريال كاهش يافت

به گزارش خبرگزاري مهر، امروز يكشنبه چهارم آبان ماه 28 ميليون و 500 هزار ريال دلار آمريكا با نرخ هشت هزار و 342 ريال در شبكه بانكي خريد و فروش شد.
نرخ مرجع ارزهاي عمده در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در پايان روز شنبه به شرح زير است:
نوع ارز نرخ به ريال
-------------------- -----------------
بك يورو( واحد پول اروپا) 9859
يك دلار آمريكا 8342
يك پوند انگليس 14162
يكصد ين ژاپن 7637
يك فرانك سوئيس 6377
يك دلار كانادا 6381
يك دلار استراليا 5849
يك كرون نروژ 1194
يك كرون سوئد 1086
يك كرون دانمارك 1327
يك درهم امارات متحده عربي 2272
يك ريال عربستان 2225
يك دينار كويت 28413
يك دينار بحرين 22128
يك ريال قطر 2292
يك ريال عمان 21669
ارزش ريالي معاملات ارزي شبكه بانكي امروز يكشنبه با 129 ميليارد و 300 ميليون ريال كاهش نسبت به روز گذشته به 237 ميليارد و 747ي ميليون ريال رسيد.
به گزارش خبرگزاري مهر، امروز يكشنبه چهارم آبان ماه 28 ميليون و 500 هزار ريال دلار آمريكا با نرخ هشت هزار و 342 ريال در شبكه بانكي خريد و فروش شد.
نظر شما