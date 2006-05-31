به گزارش خبرگزاري "مهر"، روابط عمومي موزه هنرهاي معاصر اعلام كرد نمايشگاهي شامل 16 اثر از هنرمندان ايراني خانم ها شراره صالحي، ژيلا كامياب، سوسن نصر، ايران جهانشاهي، سودابه ميرفصيح و فرح سيدابوالقاسم و 6 اثر از هنرمند مقيم ايتاليا سهيلا ودودي با همكاري بنياد اومبرتو ماستروياني و رايزني فرهنگي سفارت ايران در رم و موزه هاي هنرهاي معاصر از 13 خرداد به مدت دو هفته در موزه شهرداري شهر ورولي و از 27 خرداد به مدت دو هفته در موزه ماستروياني شهر آرپيو به نمايش گذاشته مي‌شود. اين آثار در اسفند ماه 84 (مارس 2005) در شهر ناپل به تماشا درآمده بود.

بنياد اومبرتو ماستروياني متعلق به استاد ماستروياني مجسمه ساز شهير ايتاليايي است كه بعد از مرگ اين هنرمند وظيفه نگهداري از آثار ارزشمند وي و برگزاري نمايشگاههاي مختلف از آثار اين استاد در سرتاسر دنيا را بر عهده دارد. اين بنياد يكي از معروفترين بنيادهاي فرهنگي و هنري ايتالياست كه چندي از دولتمردان كشور عضو هيئت امناي آن هستند. به همين دليل از حمايت هاي دولتي نيز برخوردار است. دفتر مركزي اين بنياد در شهر رم قرار دارد.