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۱۰ خرداد ۱۳۸۵، ۱۵:۲۲

/ 2 درصد دانشجويان آمريكايي ديپلم متوسطه ندارند /

مبارزه با پذيرش دانشجويان بدون مدرك ديپلم در آمريكا شدت گرفت

مبارزه با پذيرش دانشجويان بدون مدرك ديپلم در آمريكا شدت گرفت

شمار افرادي كه بدون برخورداري از ديپلم متوسطه وارد دانشگاه هاي آمريكا مي شوند رو به افزايش است و به همين دليل قانونگذاران اين كشور مبارزه با اين نوع پذيرش را آغاز كرده اند.

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، در حدود 2 درصد از كل دانشجويان كالج هاي آمريكا ديپلم متوسطه ندارند كه اين ميزان در مقايسه با رقم 4/1 درصدي سال گذشته، افزايش يافته است.

شمار دانشجويان بدون ديپلم در كالج هاي اجتماعي 3 درصد و در انستيتوهاي بازرگاني 4 درصد است.

اين امر جنجال هايي را ايجاد كرده است. بسياري از مسئولان و كارشناسان برايشان مبهم است كه آيا دانشجوياني كه هنوز دوره متوسطه خود را كامل نكرده اند، براي ورود به دانشگاه ها و برخورداري از كمك هزينه ها و وام هاي تحصيلي از قابليت كافي برخوردار هستند؟

در همين راستا، يكي از قانونگذاران دموكرات آمريكا خواستار تغيير در قانون اين كشور شده است. "جورج پاتاكي" يكي از فرمانداران نيويورك نيز مبارزه ناموفقي درخصوص جلوگيري از اعطاء كمك هزينه تحصيلي به دانشجوياني كه ديپلم ندارند، آغاز كرده است.

کد مطلب 334165

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