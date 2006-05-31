مبارزه با پذيرش دانشجويان بدون مدرك ديپلم در آمريكا شدت گرفت

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، در حدود 2 درصد از كل دانشجويان كالج هاي آمريكا ديپلم متوسطه ندارند كه اين ميزان در مقايسه با رقم 4/1 درصدي سال گذشته، افزايش يافته است.

شمار دانشجويان بدون ديپلم در كالج هاي اجتماعي 3 درصد و در انستيتوهاي بازرگاني 4 درصد است.

اين امر جنجال هايي را ايجاد كرده است. بسياري از مسئولان و كارشناسان برايشان مبهم است كه آيا دانشجوياني كه هنوز دوره متوسطه خود را كامل نكرده اند، براي ورود به دانشگاه ها و برخورداري از كمك هزينه ها و وام هاي تحصيلي از قابليت كافي برخوردار هستند؟

در همين راستا، يكي از قانونگذاران دموكرات آمريكا خواستار تغيير در قانون اين كشور شده است. "جورج پاتاكي" يكي از فرمانداران نيويورك نيز مبارزه ناموفقي درخصوص جلوگيري از اعطاء كمك هزينه تحصيلي به دانشجوياني كه ديپلم ندارند، آغاز كرده است.