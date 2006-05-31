دانشگاهيان ميراث عظيم فرهنگي و انقلابي امام راحل را به آيندگان منتقل كنند

به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر محمد مهدي زاهدي به مناسبت هفدهمين سالگرد ارتحال ملكوتي حضرت امام (ره) گفت: سخن گفتن از شخصيت بي نظير و جامع حضرت امام (ره) امري است سهل و ممتنع، سهل از آن رو كه انديشه و سلوك ممتاز و يگانه ايشان در منظر ملت بزرگ و مسلمان ما از هر قشر و گروه و سن وجنسي كه باشند، در عرصه هاي مختلف مبارزه، جهاد و سازندگي شناخته شده و روشن است و ممتنع از اين جهت كه شناخت شخصيت ذي ابعاد و جامع امام راحل (ره) همراه با درك شرايط و مقتضيان پيچيده محيطي (زماني، مكاني و...) آن، امر دشواري است كه ظرفيت هاي خاص خود را مي طلبد.



وزير علوم اضافه كرد: همان شخصيت ذي ابعاد و جامع حضرت امام (ره) كه پيشتر به آن اشاره، شد، براي اهل علم يادآور چه چيزها كه نيست، دروس فلسفه ايشان، دروس فقه و اصول ايشان، عرفان نظري و علمي ايشان، شرح دعاي سرح ايشان، پايمردي و استقامت ايشان در راه پياده سازي اهداف و آرمانهاي اسلام و بسياري ديگر، اما يك چيز كه از اين ها مهمتر و به نوعي برآيند و وحدت تمامي اين ابعاد و ويژگي هاي علمي، عرفاني، ديني ، سياسي و فرهنگي ايشان است، همانا انقلاب اسلامي است.

زاهدي گفت: انقلاب اسلامي ايران كه به عنوان چكيده و نتيجه تاريخ سراسر رنج و مبارزه مسلمانان آگاه و ايثارگر با هدايت و رهبري دليرانه و مبرانه ايشان در اين دوران به ثمر نشست و نبرد هميشگي و ديرينه حق و باطل و فقر و غنا و پيروزي ايمان و اراده و عدالت خواهي مستضعفان برجور و ستم و ظلم مستكبرن را به منصه ظهور رسانيد.

وي اضافه كرد: استمرار و تداوم راه وخط آن رهبر فرزانه كه در درك عميق و وسيع جوهره و ذات انقلاب اسلامي و ارائه آن با زمان، صورت و ساختار جذاب و مناسب تجلي مي يابد، ايجاب مي كند كه در هر مقطع زماني سعي شود تا به درستي و مطابق اصول و معيارهايي كه حضرت امام (ره) تعيين كرده بودند، ضرورت ها، مقتضيات، توانمندي ها و فرصت ها و تهديدهاي نظام اسلامي و به طور كلي عالم اسلام مورد شناسايي و بازشناسي قرار گيرد. اين جز با تلاش و همت علما و فضلاي حوزه و دانشگاه ميسر نتواند شد، همانا كه مجهز و مسلح به سلاح علم و دين، شناخت درست زمانه خويش و اشنايي و تسلط بر مسائل مختلف و مرتبط با اقشار جوامع امروزي، قادرند تا اين وظيفه خطير را بر دوش گيرند.

وزير علوم گفت: لذا شايان توجه است كه تداوم انقلاب اسلامي و پيگيري و جامعه عمل پوشاندن به شعارهاي آن تنها هنگامي ميسر و ميسور است كه عدالت اجتماعي بدون توسعه و توسعه بدون عدالت متصور نشود و آزادي استقلال و يا دين و سياست در تقابل با يكديگر يا فارغ از هم تلقي نشوند.

وي افزود: در همين راستا بايد حامي مظلوم و خصم ظالم بودن، كه همواره عقيده و الگوي علم ائمه اطهار و نيز حضرت امام (ره) بوده است، به عنوان محتوا و سمت و سوي حركت اسلامي و انقلاب جامعه ما، هميشه مورد تاكيد و پيگيري علمي و عملي يكايك ما از دولت گرفته تا مردم مومن ومتدين ما باشد. همانطور كه در مهم ترين و موثرترين رهنمود مكتوب ايشان يعني وصيت نامه سياسي- الهي آن رهبر فقيد آمده است، توطئه ها و دشمني هاي دشمنان قسم خورده اسلام و ايران و سياست هاي استكباري مستكبران بايد هرگز از نظر يكايك آحاد مردم ما دور نگردد و در عين حال براساس رهنمودها و خط مشي هاي ايشان و تحت رهبري و ارشاد داهيانه و انديشمندانه كنوني رهبر معظم انقلاب اسلامي و براي عزت و حكمت و مصلحت، اقتدار و خردمندي اين نظام و كارگزاران ومردم آن در اقصي نقاط عالم متجلي شود.

زاهدي اضافه كرد: اكنون كه در اين جا هستيم، جايي كه بيشتر از هر جاي ديگري خود را به امامان نزديك حس مي كنيم و اينكه در آستانه هفدهمين سالگشت عروج ملكوتي او بسر مي بريم، با او، با ديدگاه هاي حكيمانه او، با آرمان ها و اهداف والاي او، با صبر و استقامت واستواري او، با علم وايمان او، با ثمره تلاش هاي خستگي ناپذير او، نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران، بيعتي دوباره و تجديد عهدي مي كنيم كه آن طور كه خواسته او بود، با اعتقاد راسخ و عملي به يگانگي و وحدت دين و دانش و علم و ايمان، در مسير عزت و سربلندي و توسعه همه جانبه علمي، فرهنگي، سياسي واعتقادي گام برداريم.