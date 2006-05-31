به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي بانك توسعه صادرات ايران، نوروز كهزادي مدير عامل اين بانك ، درنشست با اعضاي اتحاديه صادر كنندگان خشكباركشور با اعلام مطلب فوق گفت: بانك توسعه صادرات ايران درنظر دارد در سال جاري ، حدود 80 درصد سقف تسهيلات اعطايي به صادرات خشكبار را در مقايسه با سال 84 افزايش دهد.

رئيس هيئت مديره بانك توسعه صادرات با اشاره به پرداخت تسهيلات در قالب خريد دين بروات ارزي گفت: بروات صادر كنندگاني را كه پرداخت آن توسط بانك خريدار مورد پذيرش قرار گرفته باشد و يا اينكه صندوق ضمانت صادرات پرداخت آنرا تضمين كند توسط بانك توسعه صادرات ايارن در قالب عقد خريد دين تامين مالي مي شود.

عضو شوراي عالي صادرات كشور درادامه اين نشست تصريح كرد: بانك توسعه صادرات درحال حاضر ريسك ناشي از نوسانات نرخ ارزهاي جهانروا را نيز پوشش مي دهد.

كهزادي سپس به حمايت بانك از توسعه صادرات غير نفتي اشاره كرد و گفت: اين بانك به دنبال راههايي براي تسهيل روند صادرات كالاهاي غيرنفتي بوده است و همواره از صادركنندگان غير نفتي حمايت مي كند.

مدير عامل بانك توسعه صادرات ايران در خصوص نحوه اعطاي تسهيلات بانك گفت: براي استفاده از تسهيلات صادراتي لازم است ، متقاضيان بامراجعه به يكي از شعب ، با ارائه طرح توجيهي و ساير مدارك مورد نياز از تسهيلات بانك استفاده كنند.

درادامه اين نشست، برخي از اعضاي اتحاديه صادر كنندگان خشكبار ، به بيان مشكلات ومعضلات فراروي خود پرداختند.

اين گزارش مي افزايد: كم بودن زمان باز پرداخت اقساط تسهيلات دريافتي، بالا بودن سود نرخ تسهيلات صادراتي ، عدم توجه به سوابق مشتري در پرداخت تسهيلات و نوسانات نرخ ارز از جمله مشكلات مطرحوحه توسط صادر كنندگان بوده است.

مديرعامل بانك توسعه صادرات در پاسخ به اين مشكلات بيان كرد: در رابطه با خريد كالاي صادر كنندگان در داخل كشور ، استفاده از ابزار اعتبار اسنادي داخلي از ديگر خدمات بانك جهت تسهيل در فرايند خريد كالاي صادر كنندگان است.

كهزادي به صادر كنندگان توصيه كرد: جهت پوشش ريسك مشتريان خود نسبت به پوشش بيمه اي خريداران كالاي خود از طريق صندوق ضمانت صادرات اقدام شود.

وي خاطرنشان كرد: صادر كنندگان مي توانند ، ريسك نوسانات نرخ ارز را از طريق بانك‌هاي طرف معامله خود پوشش دهند و بانك توسعه صادرات آماده ارائه اين خدمات است.

مدير عامل بانك توسعه صادرات در پايان اين نشست خواستار همكاري اتحاديه خشكبار در زمينه توانمندي‌ها و ايفاي تعهدات صادر كنندگان ونحوه تعيين سقف به متقاضيان شد.

صادرات خشكبار ايران در سال گذشته ، جمعا بالغ بر يك ميليارد و بيست ميليون دلار بوده است كه پسته به مبلغ 820 ميليون دلار، كشمش به مبلغ 108 ميليون دلار و خرما به مبلغ 62 ميليون دلار از اقلام عمده آن بوده اند.