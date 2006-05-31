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۱۰ خرداد ۱۳۸۵، ۱۵:۳۲

به مناسبت روز جهاني بدون دخانيات

كودكان تهراني در 17 نقطه از تهران با مضرات استعمال سيگار آشنا شدند

كودكان تهراني در 17 نقطه از تهران با مضرات استعمال سيگار آشنا شدند

معاونت اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران در 17 نقطه از شهر با برگزاري كارگاه هاي آموزشي ، نمايش هاي ميداني و به كارگيري لوازم كمك آموزشي ، كودكان تهراني را با مضرات مصرف سيگار آشنا كرد.

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، احمد نوريان معاون اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران در مراسم روز ملي بدون دخانيات كه از سوي شهرداري منطقه 6 برگزار شد طي سخناني با اشاره به اينكه بر اساس اعلام مجامع بين المللي هم اكنون يك ميليارد و 300 ميليون نفر در جهان مواد دخاني مصرف مي كنند ، افزود: بر اساس اعلام جمعيت مبارزه با دخانيات 10 ميليون نفر در ايران دخانيات استعمال مي كنند.

به گفته وي مصرف مواد دخاني ، سالانه 5 هزار و 840 ميليارد تومان خسارت اجتماعي و بهداشتي به كشور وارد مي كند.

معاون اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران اضافه كرد: طبق آخرين آمار ميزان استعمال دخانيات در بين نوجوانان و جوانان ، نسبت به سالهاي گذشته 7 درصد و در كل 13 درصد افزايش يافته است.

وي تصريح كرد: روانشناسان معتقدند با رفتارهاي تحكم آميز نمي توان عادات زشت مانند استعمال سيگار و مشابه آن جلوگيري كرد ، جوانان و نوجوانان امروز بايد در مسير صحيح هدايت شوند و خير و شر خود را بدانند زيرا در نهايت خود آنها بايد نفع يا ضرر خود را تشخيص داده و آينده خود را رقم بزنند.

نوريان ادامه داد: بايد پيشگيري اجتماعي و مصون سازي را مبناي تمامي اقدامات اجتماعي قرارداده و بودجه و امكانات را به اين سمت سوق دهيم كه البته با برنامه ريزي هاي صورت گرفته چهار پنجم بودجه امور اجتماعي و فرهنگي به اين امر اختصاص يافته و يك پنجم باقيمانده نيز صرف پيگيري هاي اجتماعي و مهار، كاهش و كنترل آسيب هاي اجتماعي مي شود.

وي معتقد است: با ايجاد بستر مناسب و ارائه آموزش ها مي توان تا حد زيادي مصرف مواد دخاني را كاهش داد.

به گفته نوريان اگر پوچي ، نيستي و نابودي را يك شهر تصور كنيم، دخانيات و سيگار دروازه ورود به اين شهر است و مقدم اعتياد به مواد مخدر مصرف سيگار است.

وي در خاتمه تصريح كرد: تحقيقات نشان مي دهد بهترين زمان براي مصون سازي افراد از آسيب ها، در سنين كودكي است و قبل از اينكه فرد به مشكلي عادت كند بايد پيشگيري كرد.

به گزارش مهر امروز به مناسبت روز جهاني بدون دخانيات معاونان اجتماعي و فرهنگي شهرداري مناطق در 17 نقطه از شهر همايش ها و كارگاه هاي آشناسازي كودكان با مضرات مصرف دخانيات و سيگار برگزار كرد و در اين كارگاه ها اهدافي چون حساس سازي جامعه بويژه كودكان نسبت به رفتارهاي مخاطره آميز از جمله سيگار ، تقويت توان و پتانسيل رفتارهاي پيشگيري كننده در كودكان ، انتفال مفاهيم آموخته شده توسط كودكان به خانواده ها و ارتقاي سلامت اجتماعي كودكان و جامعه دنبال مي شد. 

 

کد مطلب 334185

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