كودكان تهراني در 17 نقطه از تهران با مضرات استعمال سيگار آشنا شدند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، احمد نوريان معاون اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران در مراسم روز ملي بدون دخانيات كه از سوي شهرداري منطقه 6 برگزار شد طي سخناني با اشاره به اينكه بر اساس اعلام مجامع بين المللي هم اكنون يك ميليارد و 300 ميليون نفر در جهان مواد دخاني مصرف مي كنند ، افزود: بر اساس اعلام جمعيت مبارزه با دخانيات 10 ميليون نفر در ايران دخانيات استعمال مي كنند.

به گفته وي مصرف مواد دخاني ، سالانه 5 هزار و 840 ميليارد تومان خسارت اجتماعي و بهداشتي به كشور وارد مي كند.

معاون اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران اضافه كرد: طبق آخرين آمار ميزان استعمال دخانيات در بين نوجوانان و جوانان ، نسبت به سالهاي گذشته 7 درصد و در كل 13 درصد افزايش يافته است.

وي تصريح كرد: روانشناسان معتقدند با رفتارهاي تحكم آميز نمي توان عادات زشت مانند استعمال سيگار و مشابه آن جلوگيري كرد ، جوانان و نوجوانان امروز بايد در مسير صحيح هدايت شوند و خير و شر خود را بدانند زيرا در نهايت خود آنها بايد نفع يا ضرر خود را تشخيص داده و آينده خود را رقم بزنند.

نوريان ادامه داد: بايد پيشگيري اجتماعي و مصون سازي را مبناي تمامي اقدامات اجتماعي قرارداده و بودجه و امكانات را به اين سمت سوق دهيم كه البته با برنامه ريزي هاي صورت گرفته چهار پنجم بودجه امور اجتماعي و فرهنگي به اين امر اختصاص يافته و يك پنجم باقيمانده نيز صرف پيگيري هاي اجتماعي و مهار، كاهش و كنترل آسيب هاي اجتماعي مي شود.

وي معتقد است: با ايجاد بستر مناسب و ارائه آموزش ها مي توان تا حد زيادي مصرف مواد دخاني را كاهش داد.

به گفته نوريان اگر پوچي ، نيستي و نابودي را يك شهر تصور كنيم، دخانيات و سيگار دروازه ورود به اين شهر است و مقدم اعتياد به مواد مخدر مصرف سيگار است.

وي در خاتمه تصريح كرد: تحقيقات نشان مي دهد بهترين زمان براي مصون سازي افراد از آسيب ها، در سنين كودكي است و قبل از اينكه فرد به مشكلي عادت كند بايد پيشگيري كرد.

به گزارش مهر امروز به مناسبت روز جهاني بدون دخانيات معاونان اجتماعي و فرهنگي شهرداري مناطق در 17 نقطه از شهر همايش ها و كارگاه هاي آشناسازي كودكان با مضرات مصرف دخانيات و سيگار برگزار كرد و در اين كارگاه ها اهدافي چون حساس سازي جامعه بويژه كودكان نسبت به رفتارهاي مخاطره آميز از جمله سيگار ، تقويت توان و پتانسيل رفتارهاي پيشگيري كننده در كودكان ، انتفال مفاهيم آموخته شده توسط كودكان به خانواده ها و ارتقاي سلامت اجتماعي كودكان و جامعه دنبال مي شد.