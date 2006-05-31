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۱۰ خرداد ۱۳۸۵، ۱۶:۰۹

سوابق كاري مديركل جديد دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت اعلام شد

سوابق كاري مديركل جديد دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت اعلام شد

سوابق كاري رامين پاشايي فام مديركل جديد دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي اعلام شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي"مهر"، رامين پاشايي فام متولد 1344 داراي دكتراي اقتصاد با گرايش اقتصاد سنجي و اقتصاد منابع از دانشگاه تهران است كه 12 سال سابقه كاري در سازمان مديريت و برنامه ريزي دارد.

وي كارشناس مسئول دفتر اقتصاد و كلان سازمان برنامه و بودجه سابق كارشناس و معاون دفتر آموزش و پژوهش سازمان برنامه و بودجه سابق كارشناس، كارشناس مسئول و معاون سازمان برنامه و بودجه استان تهران سابق، مديركل مركز مدارك علمي و انتشارات سازمان مديريت و برنامه ريزي و مديركل دفتر امور بازرگاني بوده است. پاشايي فام مدتي نيز در بانك ملي ايران فعاليت مي كرده است.

کد مطلب 334205

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