سوابق كاري مديركل جديد دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت اعلام شد

به گزارش خبرنگار اقتصادي"مهر"، رامين پاشايي فام متولد 1344 داراي دكتراي اقتصاد با گرايش اقتصاد سنجي و اقتصاد منابع از دانشگاه تهران است كه 12 سال سابقه كاري در سازمان مديريت و برنامه ريزي دارد.

وي كارشناس مسئول دفتر اقتصاد و كلان سازمان برنامه و بودجه سابق كارشناس و معاون دفتر آموزش و پژوهش سازمان برنامه و بودجه سابق كارشناس، كارشناس مسئول و معاون سازمان برنامه و بودجه استان تهران سابق، مديركل مركز مدارك علمي و انتشارات سازمان مديريت و برنامه ريزي و مديركل دفتر امور بازرگاني بوده است. پاشايي فام مدتي نيز در بانك ملي ايران فعاليت مي كرده است.