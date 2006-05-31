آرايش آراء نشاندهنده موفقيت نسبي هيات رئيسه بين نمايندگان است

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، طلايي نيك كه در حاشيه علني امروز با خبرنگاران گفت و گو مي كرد ادامه داد: فراكسيون وفاق و كارآمدي تغيير محدود در تركيب منشي ها و كارپردازها راخواستار شده بود كه آثار مثبت مديريتي و سياسي و كار آمدي را براي مجلس به همراه داشته باشد ولي اين كار انجام نشده و برخي از جهت گيري هاي جناحي در فراكسيون اكثريت مانع از ورود افراد جديد به هيات رئيسه شد.

وي گفت: آرايش آراء نشان دهنده موفقيت نسبي هيات رئيسه بين نمايندگان است و تفاوت و فاصله آرا در باره اعضا هيات رئيسه به ويژه درباره رئيس مجلس كاهش تاثير جناحي را در انتخابات نشان ميدهد.

طلايي نيك ياد آور شد: رقباي رئيس و نواب رئيس در اين انتخابات همگي از فراكسيون اصولگرايان بودند كه اين امر نشان دهنده برخي مشكلات انسجامي درون اين فراكسيون و مجلس است.