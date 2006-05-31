۱۰ خرداد ۱۳۸۵، ۱۶:۴۱

نماينده بهار و كبودر آهنگ در جمع خبرنگاران:

آرايش آراء نشاندهنده موفقيت نسبي هيات رئيسه بين نمايندگان است

رضا طلايي نيك مخبر فراكسيون وفاق مجلس كه براي عضويت در هيات رئيسه كانديدا شده بود، درخصوص ابقا تركيب قبلي هيات رئيسه مجلس گفت: فراكسيون وفاق و كارآمدي انتظار دارد با تقويت تعامل و تعديل برخي نگرش ها عمق همكاري و هماهنگي بين هيات رئيسه مجلس و همه فراكسيون ها ارتقا يابد.

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، طلايي نيك كه در حاشيه علني امروز با خبرنگاران گفت و گو مي كرد ادامه داد: فراكسيون وفاق و كارآمدي تغيير محدود در تركيب منشي ها و كارپردازها راخواستار شده بود كه آثار مثبت مديريتي و سياسي و كار آمدي را براي مجلس به همراه داشته باشد ولي اين كار انجام نشده و برخي از جهت گيري هاي جناحي در فراكسيون اكثريت مانع از ورود افراد جديد به هيات رئيسه شد.

وي گفت: آرايش آراء نشان دهنده موفقيت نسبي هيات رئيسه بين نمايندگان است و تفاوت و فاصله آرا در باره اعضا هيات رئيسه به ويژه درباره رئيس مجلس كاهش تاثير جناحي را در انتخابات نشان ميدهد.

طلايي نيك ياد آور شد: رقباي رئيس و نواب رئيس در اين انتخابات همگي از فراكسيون اصولگرايان بودند كه اين امر نشان دهنده برخي مشكلات انسجامي درون اين فراكسيون و مجلس است.

