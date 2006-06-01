حماس تصميم ابومازن براي برگزاري همه پرسي را رد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر،"سامي ابوزهري" سخنگوي حماس، اظهارات رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين درمورد تلاش جدي براي برگزاري همه پرسي را بسيارخطرناك دانست و به خبرگزاري فرانسه گفت : اين درخواست صرف نظراز موفقيت آميزبودن و يا شكست گفتگوهاي ملي دعوت به برگزاري همه پرسي مي كند.

وي افزود: اين بدين معنا است كه گفتگوهاي ملي ايده آل نيست،بلكه ديكته كردن مطالب بر ملت فلسطين و خوب دانستن شناسايي رژيم اشغالگر صهيونيست است.

سخنگوي حماس تصريح كرد: دعوت به همه پرسي به معناي ناديده گرفتن گزينه قانوني ملت فلسطين يعني جنبش حماس است .

ياسرعبد ربه عضو كميته اجرايي سازمان آزادي بخش فلسطين(ساف) درشهر رام الله اعلام كرد: رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين عزم خود را براي برگزاري همه پرسي شناسايي رژيم صهيونيستي صرف نظر از نتايج گفتگوهاي ملي بين گروههاي جهادي فلسطين و جنبش هاي ملي اسلامي جزم كرده است.

ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين اخيرا اعلام كرد: سند آشتي ملي ارايه شده از سوي شماري از مطرح ترين زندانيان فلسطيني دربند زندانهاي رژيم صهيونيستي را به همه پرسي خواهد گذاشت .

وي افزود: فلسطيني ها بايد از درگيري داخلي در زماني كه مشكلات خطرناكتري نظير محاصره سرزمين هاي فلسطيني به وسيله اسرائيل، ساخت ديوار حائل و شهرك سازي در اراضي اشغالي وجود دارد، دوري گزينند.

به گفته رئيس تشكيلات خودگردان، اگر جنبش هاي فتح و حماس در مهلت 10روز به توافقي دست پيدا نكنند، سند آشتي ملي ارايه شده از سوي شماري از بارزترين زندانيان فلسطيني دربند اسرائيل را به همه پرسي خواهد گذاشت.

بازداشت شدگان و اسيران فلسطيني عضو همه گروههاي فلسطيني روز دهم ماه مه(20 ارديبهشت) سندي به نام "طرح ملي دموكراتيك" را براساس وحدت موضع فلسطينيان ارايه دادند كه به امضاي بازداشت شدگان برجسته به ويژه مروان برغوثي دبيركل جنبش فتح دركرانه باختري،شيخ عبدالخالق النتشه عضو هئيت فرماندهي عالي جنبش "حماس"؛ عبد الرحيم ملوح معاون دبيركل جبهه خلق براي آزادي فلسطين و شيح بسام السعدي از اعضاي جنبش جهاد اسلامي فلسطين رسيده است.

اين سند خواهان "تدوين يك طرح فلسطيني براي تحرك سياسي فراگير و همه جانبه و وحدت مواضع سياسي فلسطين براساس برنامه اجماع ملي فلسطين، قوانين عربي وقوانين و قطعنامه هاي بين المللي صادره درباره ملت فلسطين است كه سازمان آزاديبخش فلسطين(ساف) وتشكيلات خودگردان و دولت و گروههاي ملي و اسلامي و نهادهاي جامعه مدني نمايندگي آن را به عهده دارند".