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۱۰ خرداد ۱۳۸۵، ۱۸:۰۳

خبرگزاري ليبي خبر داد ،

پيام شفاهي احمدي نژاد به قذافي

خبرگزاري ليبي گزارش داد "معمر قذافي" رهبر ليبي پيام شفاهي محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري ايران درباره روابط دوجانبه را دريافت كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر، خبرگزاري رسمي ليبي با اعلام اين خبر افزود: سعيد حفيانه از معاونان  وزير خارجه ليبي و سفير ايران درطرابلس  روز سه شنبه با يكديگر ملاقات كردند و سفير ايران پيام شفاهي احمدي نژاد به رهبر ليبي را به وي ابلاغ كرد.

برپايه اين گزارش، در اين پيام بر گسترش روابط دوجانبه ايران و ليبي تاكيد شده است.

کد مطلب 334254

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