پيام شفاهي احمدي نژاد به قذافي

به گزارش خبرگزاري مهر، خبرگزاري رسمي ليبي با اعلام اين خبر افزود: سعيد حفيانه از معاونان وزير خارجه ليبي و سفير ايران درطرابلس روز سه شنبه با يكديگر ملاقات كردند و سفير ايران پيام شفاهي احمدي نژاد به رهبر ليبي را به وي ابلاغ كرد.



برپايه اين گزارش، در اين پيام بر گسترش روابط دوجانبه ايران و ليبي تاكيد شده است.