ابراز اميدواري لاوروف به نتيجه بخش بودن نشست 1+5 وين

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از آسوشيتدپرس، گرچه لاوروف از اظهار نظر درباره توافق توام با پيش شرط آمريكا (توقف فعاليت هاي غني سازي و باز فرآوري از سوي ايران) براي شركت در گفتگوهاي چند جانبه خود داري كرد اما وزير امور خارجه روسيه گفت: آنچه كه مي خواهم بگويم اين است كه فردا سه كشور اروپايي(آلمان، انگليس، و فرانسه) و همچنين روسيه و آمريكا(بدون اشاره به نام چين) در وين گردهم خواهند آمد و درباره پيشنهاد ارائه شده به ايران گفتگو خواهند كرد.

نمايندگان اعضاي دائم شوراي امنيت يعني آمريكا، چين، روسيه، فرانسه و انگليس به همراه آلمان يكي ديگر ازسه كشور گفتگو كننده با ايران در خصوص موضوع هسته اي قرار است فردا در وين موضوع هسته اي ايران و مشوق هاي اروپا را بررسي كنند.

لاوروف كه در كنفرانس خبري مشترك با "عبدالله گل" همتاي ترك خود در تركيه صحبت مي كرد اظهار داشت:هر دو ما اميدواريم كه نتايج نشست فردا ما را به يك راه حل سياسي برساند.