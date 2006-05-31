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۱۰ خرداد ۱۳۸۵، ۱۹:۰۶

ابراز اميدواري لاوروف به نتيجه بخش بودن نشست 1+5 وين

ابراز اميدواري لاوروف به نتيجه بخش بودن نشست 1+5 وين

"سرگئي لاوروف" وزير امور خارجه روسيه ابراز اميدواري كرد كه گفتگوهاي روز پنجشنبه وين به نتايجي مثبت منجر شود.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از آسوشيتدپرس،  گرچه لاوروف از اظهار نظر درباره توافق توام با پيش شرط آمريكا (توقف فعاليت هاي غني سازي و باز فرآوري از سوي ايران) براي شركت در گفتگوهاي چند جانبه خود داري كرد اما وزير امور خارجه روسيه گفت: آنچه كه مي خواهم بگويم اين است  كه فردا سه كشور اروپايي(آلمان، انگليس، و فرانسه) و همچنين روسيه و آمريكا(بدون اشاره به نام چين) در وين گردهم خواهند آمد و درباره پيشنهاد ارائه شده به ايران گفتگو خواهند كرد.

نمايندگان اعضاي دائم شوراي امنيت يعني آمريكا، چين، روسيه، فرانسه و انگليس به همراه آلمان يكي ديگر ازسه كشور گفتگو كننده با ايران در خصوص موضوع هسته اي قرار است فردا در وين موضوع هسته اي ايران و مشوق هاي اروپا را بررسي كنند.

لاوروف كه در كنفرانس خبري مشترك با "عبدالله گل" همتاي ترك خود در تركيه صحبت مي كرد اظهار داشت:هر دو ما اميدواريم كه نتايج نشست فردا ما را به يك راه حل سياسي برساند.

کد مطلب 334267

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