مترجم " ژان كريستف " درگذشت

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، محمود اعتمادزاده (بهآذين) در سال 1293خورشيدي در شهر رشت به دنيا آمد و آموزش ابتدايي و متوسطه را در شهرهاي رشت و مشهد و سپس در تهران ادامه داد. او در سال 1311جزو دانشجويان اعزامي ايران به فرانسه رفت و تا ديماه 1317در فرانسه ماند و از دانشكده مهندسي دريايي بِرِست (Berest) و دانشكده مهندسي ساختمان دريايي در پاريس گواهينامه گرفت.
به آذين با چاپ داستانهاي بيشمار و ترجمههاي با ارزشي از آثار مشهور جهاني از برجستهترين چهرههاي ادبيات معاصرمان محسوب ميشود. در اينباره به بابا گوريو، زنبق دره، رم ساغري، دختر عمو بت از اونوره دو بالزاك، اتللو و هملت از شكسپير، ژان كريستف و جان شيفته از رومن رولان، دن آرام و زمين نوآباد از ميخائيل شولوخوف، استثناء و قاعده از برتولت برشت و... ميتوان اشاره كرد.
علاوه بر ترجمه، آثار متعددي ازجمله داستان، پژوهش و نقد را هم تاليف كرده است كه ازآن جمله به كمدي انساني نوشته بالزاك، درباره ترجمه، پيش از عمل، خاطراتي درباره ماياكوفسكي، واسكا، دانش ژنتيك و مساله زندگي، امتحان (داستان)، من و تو، راهها، آنها براي ميهن جنگيدند، پراكنده، بهسوي مردم، دختر رعيت، نقش پرند، مهره مار، شهر خدا، از آنسوي ديوار، خانواده امينزادگان (رمان ناتمام)، معراج پيام نوين، منتخب داستانها، از هر دري سخني كه سه مجلد آن تاكنون چاپ شده، بر درياكنار، قالي ايران، گفتار در آزادي و مقالههايي در زمينه نقد ادبي و تاريخي در مجلههاي صدف، كتاب هفته و پيام نوين اشاره كرد.
به آذين به همراه جلال آل احمد در سال 1347 بنيان كانون نويسندگان ايران را بنا نهاد. وي در نخستين بيانيه كانون با تصوير شرايط خفقان حاكم بر فضاي سياسي، اجتماعي ، فرهنگي كشور توسط حكومت پهلوي به جنگ با آن پرداخت و وظيفه انساني هر ايراني را مبازه براي آزادي دانست.
اين مترجم بهعنوان يكي از سازماندهندگان برگزاري ده شب شعر و سخنراني در انجمن فرهنگي ايران و آلمان (انستيتو گوته) در مهرماه سال 1356 مطرح بوده است.
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