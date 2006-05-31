آمريكا به شرط تعليق غني سازي به مذاكرات اروپا باايران مي پيوندد

به گزارش خبرگزاري "مهر" رايس در اين نشست مطبوعاتي كه به طور مستقيم از شبكه هاي خبري دنيا پخش مي شد بيانيه اي

را قرائت كرد كه به گفته وي همزمان نسخه اي از آن از طريق سفارت سوئيس در تهران به مقامات ايراني و همچنين نماينده ايران در سازمان ملل تسليم شده است.

رايس در اين بيانيه گفت فعاليت هاي هسته اي ايران منافع آمريكا را تهديد مي كند و جامعه بين المللي بايد اطمينان يابد كه برنامه هسته اي ايران به توليد سلاح منتهي نشود.

وي افزود: رئيس جمهوري آمريكا تاكيد كرده است كه متعهد به راه حل ديپلماتيك است اما وي از هيچ گزينه روي ميز چشم پوشي نخواهد كرد.

وزير امور خارجه آمريكا گفت : واشنگتن آماده است با اروپايي ها در مذاكرات با ايران مشاركت كند به شرطي كه ايران غني سازي و بازفرآوري آن را تعليق كند.

رايس گفت رئيس جمهور بوش نيز تمايل دارد دو ملت ايران و آمريكا روابط دوستانه داشته باشند.

به گزارش "مهر" وزير امور خارجه آمريكا گفت : ايران حق داشتن برنامه هسته اي غيرنظامي را دارد اما نبايد به ايران اجازه تسريع در برنامه هسته اي خود بدون نظارت بين المللي داده شود.

رايس افزود : ما به ايران وعده همكاري هاي بزرگ اقتصادي مي دهيم ، درصورتي كه ايران از بلندپروازي هاي هسته اي خود صرف نظر كند.

وزير خارجه آمريكا گفت : پيشنهادي كه به تهران ارائه خواهد شد دربردارنده منافعي است اما شامل مجازات هاي احتمالي نيز هست.

وي مدعي شد : ايران در تروريسم و خشونت درعراق دست دارد و تهران بايد مسئول باشد ، رفتار ايران در عراق نيروهاي ما را تهديد مي كند.

وزير امور خارجه آمريكا گفت امروز ايران مي تواند يكي از اين دو راه را در پيش گيرد وي گفت هريك از اين دور را آينده اي كاملا متفاوت براي مردم ايران و روابط ان با جامعه بين المللي رقم خواهد زد .

رايس گفت گزينه هائي كه ايران در اختيار دارد كاملا روشن است گزينه منفي اين است كه ايران راه فعلي خود را همچنان ادامه دهد با ناديده گرفتن خواست جامعه بين المللي به تلاش خود براي دستيابي به جنگ افزارهاي هسته اي ادامه دهد و تعهدات بين المللي خود را نيز ناديده

بگيرد .

رايس همچنين درپاسخ خبرنگاري كه از او درباره امكان برقراري روابط ديپلماتيك با ايران پرسيد گفت : ما در وضعي نيستيم كه از برپايي روابط ديپلماتيك با ايران سخن بگوييم.