لبنان از رژيم صهيونيستي به سازمان ملل شكايت كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، اين منابع درگفتگو با خبرگزاري رسمي كويت "كونا" افزودند: فوزي صلوخ وزير امور خارجه لبنان متن شكوائيه اي را از طريق نمايندگي اين كشور در سازمان ملل براي كوفي عنان دبيركل سازمان ملل متحد درباره حملات اخير اسرائيل و تهديدهاي مداوم تل آويو كه نقض كننده حاكميت لبنان و قطعنامه هاي بين المللي مرتبط با آن است، فرستاد.



اين منابع گفتند: لبنان از طريق "كارولين زياده" نماينده هيات ديپلماتيك لبنان درنيويورك از عنان خواست تا متن اين شكوائيه در بين نمايندگان كشورهاي عضو شوراي امنيت توزيع شود واين متن به عنوان سندي در اسناد دوره كنوني مجمع عمومي سازمان ملل به حساب آيد.



ارنش رژيم صهيونيستي روز يكشنبه هفته جاري از هوا و زمين به مناطقي از خاك لبنان حمله كرد كه به شهادت يك مبارز حزب الله لبنان و زخمي شدن چندين تن ديگر منجر شد.



