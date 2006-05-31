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۱۰ خرداد ۱۳۸۵، ۲۰:۰۸

عضو شوراي مركزي حزب موتلفه در ميزگرد اين حزب:

امام(ره) سمبل همه جانبه اسلام ناب محمدي بودند

فضل الله فرخ تاكيد كرد: امام خميني (ره) سمبل همه جانبه اسلام ناب محمدي (ص) بودند.

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، فرخ عصر امروز در ميزگرد حزب موتلفه كه به مناسبت سالروز ارتحال امام خميني (ره) در دفتر حزب برگزار شد با بيان اين مطلب گفت: حضرت امام خميني (ره) يك بعدي يا دو بعدي نبودند بلكه امام انسان كاملي بودند كه به جامعيت ايشان در تاريخ سراغ نداريم.

وي ادامه داد: امام خميني (ره) كليه ابعاد عرفان، تقوا، سياست و اجتماع را حفظ مي كردند و به بياني ديگر واجد كليه ابعاد رهبري بودند.

اين يار و همراه امام با بيان اينكه حضرت امام خميني (ره) معتقد بودند ديانت را نبايد به بهانه سياست و سياست را هم نبايد به بهانه ديانت ترك كرد، اظهار داشت: امام كمترين كوتاهي حتي در مستحبات خود نيز نداشتند.

عضو شوراي مركزي حزب موتلفه اسلامي در پايان گفت: امام در مورد 15 خرداد سفارش مي كردند كه 15 خرداد و به وجود آورندگان و ادامه دهندگان آن را به خوبي بشناسيد.

کد مطلب 334297

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