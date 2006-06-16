ظرفيت رشته داروسازي 50 درصد افزايش مي يابد / دانشگاه علوم پزشكي يزد برنامه آموزشي پاسخگو به نياز دارويي روستاها را تدوين مي كند

دكتر "محمدعلي محققي" در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار دانشگاهي مهر افزود: ظرفيت رشته هاي پزشكي تابعي از چند عامل است و براي افزايش و يا كاهش آن عوامل متعددي از جمله پيش بيني آينده شغلي، ميزان تقاضا براي ورود به آن رشته و نيازهاي شناخته شده كاملاً مستند و معتبر كشور تغيير مي كند.

وي تأكيد كرد: به طور طبيعي تقاضا براي ورود به دوره هاي دكتري تخصصي نسبت به دوره هاي كارشناسي ارشد، كارشناسي و كارداني بيشتر است اما در مقابل محدوديت هاي اين رشته ها نيز بيشتر است و به همين دليل ظرفيت پذيرش دانشجو در اين مقاطع بر اساس كارشناسي دقيق و نيازسنجي مناسب تعيين خواهد شد.

محققي در خصوص نياز كشور به رشته داروسازي ياد آور شد: در حال حاضر كشور به رشته داروسازي نياز بيشتري از ديگر رشته هاي دكتري تخصصي پزشكي دارد و به همين دليل ظرفيت پذيرش در اين رشته در سال تحصيلي جديد 50 درصد افزايش يافته است.

وي تأكيد كرد: در رشته داروسازي نياز وسيعي براي پاسخ دادن به نيازهاي سلامتي مناطق محروم و روستاهاي كشور داريم كه اين نياز با روش فعلي پاسخ داده نمي شود. سال گذشته در سطح بيمه هاي روستايي بيش از 3 هزار و 500 داروخانه روستايي داير شد اما هيچ كدام از اين داروخانه ها داروساز ندارند.

معاون آموزشي وزارت بهداشت اظهار داشت: به نظر مي آيد از نظر اصول ارائه خدمات سطح بندي در روستاها ضرورتي وجود نداشته باشد كه ارائه خدمات دارويي در حد دكتري داروسازي باشد اما بحث قطعي اين است كه بايد افراد داراي تحصيلات دانشگاهي، آشنا با علوم دارويي و داراي مجوز و صلاحيت دخالت در علوم داروسازي داروخانه هاي طرح پزشك خانواده و روستاها را اداره كنند.

وي افزود: بر همين اساس دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد مكلف شده تا مطالعات اوليه در اين خصوص را انجام دهد و برنامه آموزشي را كه پاسخگوي نياز داروخانه هاي روستايي كشور است در مدت زمان مناسب طراحي كند. اين برنامه پيشنهادي در مراجع تصميم گير و سياست گذار پيگيري خواهد شد.