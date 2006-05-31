بكارگيري فارغ التحصيلان مستعد در دانشگاه ها بهتر از حضور در پادگان هاست

دكتر "علي عباسپور تهراني فرد" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" در مشهد با بيان اين مطلب افزود: با توجه به محدوديت در پذيرش دانشجوي دوره دكتري همه اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها نمي توانند مدرك دكتري داشته باشند كه همين امر مي طلبد در شرايطي كه با افزايش متقاضي ورود به دانشگاه مواجه هستيم از طرح سرباز استادي به نحو مطلوب بهره گيريم.

رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس گفت: اگر در ارزيابي اساتيد فقط مدرك دكتري در نظر گرفته شود با توجه به محدوديت هاي موجود بسياري از كلاس ها لغو يا ادغام خواهد شد كه در هر دو صورت دانشجو متضرر و كلاس نيز كارآيي خود را از دست مي دهد.

وي با تاييد طرح سرباز استادي اظهار داشت : فارغ التحصيلان فوق ليسانس كه معدل بالايي دارند و جزو دانشجويان ممتاز محسوب مي شوند افراد مناسبي براي تدريس در دوره هاي كارداني و كارشناسي هستند.

دكتر عباسپور گفت : فرصت سرباز استادي براي بسياري از فارغ التحصيلان ممتاز دوره فوق ليسانس مغتنم بوده و به جاي اينكه فرد دو سال از زندگي خود را در پادگان ها بگذراند مي تواند از پتانسيل خود در جهت تحصيل در دانشگاه ها استفاده كند.

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه گذراندن دوره سرباز استادي جزء سواق كاري خود به عنوان استاد محسوب نمي شود گفت : گذراندن اين دوران فقط زمينه ساز ادامه تحصيل اين افراد در مقاطع دكتري است.

وي گفت: علي رغم اينكه طرح سرباز استادي بسيار موثر و موفق بوده اما بايد با اولويت مناطق محروم اجرا شود مگر در موارد بسيار خاص اين طرح به مراكز استان ها تسري يابد.