سياست محتاطانه رايس پيشنهاد گفتگو با ايران را شكل داده است/ واشنگتن چاره اي جز گفتگو با تهران ندارد

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه واشنگتن پست در تحليلي در واكنش به موافقت مشروط آمريكا براي ورود به مذاكرات هسته اي با ايران نوشت : تصميم دولت بوش براي مذاكره با ايران امروز بر حقيقت مهم ديپلماسي تاكيد مي كند .

" گلن كسلر" نويسنده اين تحليل خاطر نشان مي كند : شش سال بود كه جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا و مشاوران وي گفتگو با ايران را رد مي كردند، حال بوش شايد در بزرگترين تغيير سياسي خارجي در دوران رياست جمهوري خود پذيرفته است كه با دولت ايران گفتگو كند و البته براي اين گفتگو يك شرط هم تعين شده و آن هم تعليق غني سازي ايران است، اما اين پيشنهاد تابوي طولاني مدتي را شكست و از سوي دولتي مطرح شد كه از تمايل خود براي براندازي اين نظام به طور علني سخن گفته بود.

كسلر مي افزايد: دولت آمريكا اين اقدام را در لحظه ضعف اتخاذ كرد، زيرا محبوبيت جرج بوش در پايين ترين سطح خود قرار دارد و از سوي ديگر بهاي نفت ركورد بي سابقه اي را رقم زده است و علت آن هم تا حدي به خاطربرنامه هسته اي ايران است.

واشنگتن پست نوشت : البته افزايش بهاي نفت خزانه هاي دولت ايران را پر كرده است.

به عقيده نويسنده، نتيجه باقي مانده از جنگ عراق جلب حمايت كشورهاي چين و روسيه از اعمال تحريم عليه ايران را تا حد زيادي با مشكل روبرو كرده است.

در ادامه تحليل واشنگتن پست آمده است : يك عامل كليدي براي تصميم روز گذشته دولت بوش نفوذ كاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريكا است كه اين پيشنهاد توسط وي در يك كنفرانس تلويزيوني اعلام شد. از زماني كه رايس سال گذشته به عنوان وزير امور خارجه آمريكا منصوب شد، همواره تلاش كرده است كه اين اطمينان را به وجود آورد كه آمريكا به گونه اي مانور نمي دهد كه به دشمن شماره 1 جهان تبديل شود؛ مثل همان كاري كه در جنگ عراق انجام داد.

وقتي كه رايس اولين سفر خارجي خود را به اروپا انجام داد، انتظار داشت كه نگراني اين كشورها را در مورد عراق بشنود، اما در مقابل وي بعدها گفت كه وقتي فهميده است موضوع هسته اي ايران نگران كننده تر است، متعجب شده است - و همين مسئله بود كه آمريكا برنامه هسته اي ايران را مد نظر قرار گرفت.

وي بلافاصله تاييد بوش را براي يك تغيير در سياست آمريكا جلب كرد: حمايت فعال از مذاكره اروپاييها با ايران. اين حمايت شامل كنار گذاشتن مخالفت آمريكا با پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني و اجازه به ايران براي خريد قطعات يدكي هواپيما بود.

همزمان ، رايس اعلام كرد كه اين تصميم براي حمايت از اروپاييها به اين معنا نيست كه آمريكاييها در گفتگوها مشاركت خواهند كرد.( مقامات سطح پايين تر آمريكا در مواردي با همتايان ايراني خود در موضوعات افغانستان و عراق گفتگو كرده اند.)

به گزارش مهر،نويسنده واشنگتن پست مي افزايد: اما ايرانيها ازآن گفتگوها فاصله گرفتند وبا افشا شدن گزينه ديپلماتيك، آمريكا كم كم خود را درموضع متفاوتي ديد.رايس بايد حمايت چين و روسيه را جلب مي كرد واروپاييها را در مسير خود نگاه مي داشت ، بنابراين به آرامي مخالفت ها با درخواست ايران براي ادامه برنامه هسته اي را رد كرد و اين در حالي بود كه دولت آمريكا پيش از اين تاكيد كرد بود كه ايران به خاطر ذخاير نفت و گاز خود نيازي به انرژي هسته اي ندارد.

در ادامه اين تحليل آمده است : طي دو ماه گذشته بوش و رايس به همراه ديك چني معاون رئيس جمهور و استفان هادلي مشاور امنيت ملي آمريكا اين مسئله را كه آيا هم اكنون زمان آن فرا رسيده كه آمريكا با ايران گفتگو كند، مد نظر قرار داده اند.

واشنگتن پست تصريح مي كند كه محافظه كاران از اين تغييرات خشمگين شده اند و مي گويند كه اين تصميم نشانه ضعف آمريكاست، زيرا ايران ظاهرا توانسته است پيشرفت محسوسي در انرژي هسته اي داشته باشد .

كسلر تاكيد مي كند كه رايس در حالي اين تصميم را گرفت كه به نظر مي رسيد تلاش اروپا به خاطر اختلافات موجود در آن در آستانه فروپاشي و نبود رهبريت بود. آلمان كه خواهان يك معامله تجاري با ايران است، مقاوم ترين كشوري بوده كه آمريكا بايد براي گفتگوها به آن بپيوندد.