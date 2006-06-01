دستهايي كه ديدن را لمس مي كند ! ؛ گزارش مهر از مشكلات نابينايان و افراد كم بينا در جامعه

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، سازمان بهداشت جهاني اعلام كرده است كه ‌80 درصد نابينايان جهان در كشورهاي در حال توسعه زندگي مي كنند. همين امر باعث شده زندگي افراد نابينا در كشورهاي در حال توسعه ، به دلائل مختلف دشوارتر از زندگي در كشورهاي توسعه يافته و پيشرفته جهان باشد.

بر اساس آمارهاي موجود ، حدود 3 درصد از جمعيت ايران ، كودكان به بيماري تنبلي چشم ، ‌28 درصد دچار ناراحتي‌ هاي عيوب انكساري مانند استيگماتيسم و نزديك ‌بيني و حدود ‌32 درصد به آب مرواريد و آب سياه مبتلا هستند.

در حال حاضر در كشور بيش از ‌250 هزار نابينا و 2 برابر آن ، افرادي با معلوليت هاي بينايي وجود دارند و تا ‌15 سال ديگر اين آمار 2 برابر مي شود كه مي تواند آمار نگران ‌كننده اي تلقي شود.

طبق تعريف سازمان بهداشت جهاني ، نابينايي به ديد نصف يك دهم و ميدان ديد كمتر از 10 درجه اطلاق مي‌ شود.

يك متخصص اعصاب بينايي ، ضربه به چشم بر اثر تصادفات ، بي ‌احتياطي و بيماريهاي ارثي و متابوليك را ، از عوامل نابينايي در سنين كودكي عنوان و اضافه مي‌ كند: برخي از بيماريهاي متابوليكي در اثر ازدواج هاي فاميلي موجب نابينايي در فرد مي ‌شود كه مي ‌توان با دانش و آگاهي به مردم و اجتناب از ازدواج‌ فاميلي حتي در صورت مثبت بودن آزمايش ژنتيك ، از نابينايي در سنين كودكي پيشگيري كرد.

به گزارش مهر ؛ آب مرواريد ، آب سياه مادرزادي و عيوب انكساري بالا ، از ديگر عوامل موثر در نابينايي دوران كودكي محسوب مي شود.

متخصص اعصاب بينايي با بيان اينكه تنبلي چشم مي‌ تواند موجب نابينايي شود ، تصريح مي ‌كند: در دوران كودكي كم بينايي در اثر تنبلي چشم در كودكان رخ مي ‌دهد كه اگر به موقع توسط چشم پزشك تشخيص داده شود مي ‌توان از نابينايي افراد پيشگيري كرد.

در دوران بزرگسالي ، تغييرات شبكيه ناشي از افزايش سن است و سبب مي‌ شود ديد مركزي فرد از بين برود اما ديد محيطي فرد باقي مي ‌ماند و بيمار به شدت ديدش با كاهش روبرو مي‌ شود.

يك متخصص اعصاب بينايي ، با اشاره به اينكه درمان به موقع آب سياه مي ‌تواند از نابينايي افراد پيشگيري كند ، مي ‌افزايد: افراد بالاي 40 سال بايد سالانه يك بار حداقل مورد معاينه چشم قرار گيرند تا فشار چشم آنان اندازه ‌گيري شود و در صورت بروز مشكل ، خيلي زود شناسايي و درمان شوند.

به گزارش مهر ، طبق گفته بيماران ، فقدان بيمه تامين اجتماعي معلوليت در كشور يكي از عمده‌ ترين معضلاتي است كه مشكل قشر نابينا و كم بينا را دو چندان كرده است.

از طرف ديگر ، يكي از عمده ‌ترين مشكلات رايج جامعه نابينايان در سراسر دنيا نرخ بالاي بيكاري است اما چيزي كه مي‌ تواند نرخ بالاي بيكاري اين جامعه را تعديل كند ، وجود بيمه اجتماعي معلوليت است. اين بيمه سبب خواهد شد سطح رفاه اجتماعي آنان متوسط با ساير افراد شود.

به گزارش خبرنگار مهر ، سازمان بهزيستي به منظور ايجاد بيمه بيكاري نابينايان ، در حال مذاكره با سازمان مديريت و برنامه ريزي است كه در صوت موافقت ، افراد نابينا كه تا 40 سالگي شغلي نداشته اند ، مي توانند دو سوم حداقل حقوق مصوب را به عنوان بيمه بيكاري دريافت كنند.

معاون امور توانبخشي سازمان بهزيستي مي گويد: به منظور فراهم كردن زمينه هاي اشتغال بيشتر و رفع مشكلات نابينايان ، با همكاري انجمن اسلامي نابينايان ، مركز ابابصير كه مركز حرفه اي آموزشي و توليدي نابينايان است ، به انجمن واگذار خواهد شد تا با استخدام تعداد بيشتري از نابينايان ، فعال تر از گذشته باشد.

تشكيل كميته پيگيري اجرايي شدن قانون جامع حمايت از حقوق معلولان ، تامين هزينه مستمري ، اياب و ذهاب ، وسايل كمك توانبخشي ، هزينه معلولان ضايعه نخاعي ، آموزش معلولان و... از جمله اقداماتي است كه بهزيستي در جهت رفع مشكلات معلولان انجام داده است.

به گزارش مهر ، هم اكنون 34 هزار و 784 نابينا تحت پوشش بهزيستي هستند كه از خدمات مختلف سازمان بهره مند مي شوند.

همچنين ، معاون دفتر پيشگيري از معلوليت هاي سازمان بهزيستي ، اعلام داشته كه يك ميليون و 642 هزار و 175 كودك زير 6 سال طي سال گذشته به 24 هزار مركز بينايي سنجي در سراسر كشور مراجعه و تحت معاينه قرار گرفتند كه در نهايت بيماري 50 هزار نفر آنان تشخيص داده شد...

وجود تمامي اين مشكلات سبب مي ‌شود مشاركت اجتماعي افراد نابينا محدود شود اما فرد نابينا اول فرد و انسان است بعد نابينا ، در نتيجه توقعي كه از مردم وجود دارد اينكه اول باور كنند كه انسان هاي نابينا يك شهروند مثل همه شهروندان هستند و سپس نابينا در نتيجه اين افراد به جهت شأن انساني و قابليت ‌هايي كه مثل هر انسان ديگري دارند قابل ارتباط متقابل و تعامل هستند.

بر همين اساس ، تمامي دستگاههاي اجرايي كشور موظف به ارايه خدمات به شهروندان هستند و نابينايان نيز جزو شهروندان محسوب مي شوند و اگر تمامي دستگاههاي اجرايي خدمات خود را به گونه ‌اي تعريف كنند كه شامل شهروند معلول نيز باشد قطعا به يك جامعه توسعه يافته دست پيدا خواهيم كرد.



