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۱۱ خرداد ۱۳۸۵، ۹:۲۷

مبارزه دولت با دولت در زمينه محيط زيست كارايي ندارد

مبارزه دولت با دولت در زمينه محيط زيست كارايي ندارد

مشاور اسبق سازمان حفاظت محيط زيست با اعلام اينكه 80 درصد تخلفات زيست محيطي توسط نهادها و دستگاههاي دولتي رخ مي دهد ، تصريح كرد: نظارت صرف يك نهاد دولتي مانند سازمان محيط زيست بر روي ديگر دستگاههاي دولتي ، كارآيي چنداني ندارد.

دكتر سيد محمدرضا فاطمي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، در پاسخ به اين سئوال كه آيا به لحاظ عقلاني امكان نظارت يك نهاد دولتي بر دستگاههاي دولتي تخريب كننده محيط زيست وجود دارد يا خير ، گفت: سازمان محيط زيست به عنوان يك نهاد دولتي متولي امر حفاظت از منابع طبيعي كشور است ، در حالي كه آمارها نشان مي دهد 80 درصد تخريب هاي زيست محيطي توسط دستگاههاي دولتي انجام مي شود و در چنين شرايطي فقط نوع رفتار و تعامل شخص مدير با دولت حرف آخر را مي زند.

وي با اشاره به اين تمثيل كه چاقو هيچ وقت دست خودش را نمي برد ، افزود: در ساز و كارهاي قانوني بايد مجازات هاي سنگين براي مديران دولتي متخلف و تخريب كننده محيط زيست در نظر گرفته شود تا در صورت اجراي پروژه اي كه آلودگي محيط زيست را به همراه دارد ، شخص مدير پروژه با تغيير شغل و توديع ، از مجازات مصون نماند و تحت تعقيب قرار گيرد.

به گفته اين كارشناس مسائل محيط زيست دريايي ، هم اكنون در قوانين ، مكانيسم برخورد با مديران مقصر ديده نشده است.

فاطمي افزود: به طور مثال در پروژه گسترش عسلويه ، مديران توجهي به ارزيابي هاي زيست محيطي در احداث اسكله هاي نفتي نمي كنند و بعد از مدتي نيز شاهد شيوع آلودگي ها هستيم و برخوردي هم با مديران متخلف نمي شود.

وي همچنين از برخورد منفعلانه دفتر ارزيابي زيست محيطي سازمان حفاظت محيط زيست با گزارش هاي تهيه شده از پروژه هاي مختلف ، تصريح كرد: خيلي از اين گزارش ها بررسي كامل نمي شود و بايد با بهره گيري از كارشناسان قوي و متخصص اين گزارش ها را تكميل كرد.

به گفته اين استاد دانشگاه ، پيگيري ارزيابي هاي زيست محيطي توسط سازمان محيط زيست نيز ضعيف است. در حالي كه به هنگام اجراي پروژه ها سازمان بايد نظارت كافي كرده و از اثرات سوء زيست محيطي بكاهد اما الان مطلقا اين كار انجام نمي شود و پس از احداث پروژه نيز امكان تغيير چنداني وجود ندارد.

وي بهترين راهكار را تقويت نهادهاي مردمي و فراهم سازي بستر نظارت مردمي بر عرصه هاي زيست محيطي دانست و گفت: در كشورهاي ديگر هر شخص يا تشكلي مي تواند بر پروژه ها نظارت كرده و در صورت مشاهده تخلفات زيست محيطي اعلام شكايت كند و دادگاه نيز موظف به پيگيري است ولي در ايران فقط سازمان محيط زيست حق شكايت از دستگاههاي متخلف دولتي و بخش هاي ديگر را دارد.

فاطمي خواستار بهاء دادن به تشكل هاي غير دولتي و وضع قوانين لازم براي تقويت اين نهادها و نظارت هاي مردمي شد و افزود: قانون بايد اجازه بدهد تا تشكل هاي زيست محيطي مجوز نظارت بر پروژه هاي دولتي در حال احداث را داشته و در صورت مشاهده تخلف از آنها شكايت كنند. زيرا سازمان محيط زيست با توجه به گسترش بي رويه طرح هاي صنعتي در 10 سال گذشته از امكانات و توان كافي براي نظارت برخوردار نيست.

وي درپايان در پاسخ به اين سئوال كه آيا در كشور تشكل غيردولتي مستقل داريم يا خير ، گفت: همه تشكل هاي غير دولتي از سازمان محيط زيست پول دريافت نمي كنند و برخي از آنها كاملا مستقل هستند ولي از بستر و ساز و كار قانوني لازم برا فعاليت و نظارت برخوردار نيستند.

به گزارش مهر ، روز گذشته معاون آموزش سازمان محيط زيست با اشاره به اينكه بودجه آموزشي سازمان در سال گذشته 950 ميليون تومان بوده است ، تصريح كرد: حدود 600 تشكل غير دولتي زيست محيطي در كشور وجود دارد كه اگر سازمان بخواهد به هر يك از آنها دو ميليون تومان كمك كند ، بايد يك ميليارد و 200 تومان در اين زمينه هزينه شود. 
 

کد مطلب 334380

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