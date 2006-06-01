استفاده زياد از كامپيوتر موجب بروز دردهاي بخش فوقاني بدن مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، اكثر افرادي كه مرتب با كامپيوتر كار مي كنند از دردهاي گردن، شانه و ساعد شكايت دارند ، همچنين كاربران مبتلا به دردهاي مچ ، تاندونهاي بازو و بالاي كمر مي شوند.

محققان تعداد 182 نفر از كاربران كاميپوتر را كه چند ساعت در روز مشغول استفاده از كامپيوتر هستند مورد بررسي قرار دادند، برخي از آنها تحت درمانهاي فيزيوتراپي قرارگرفته و برخي ديگر به واسطه پدهاي حمايتي كه به ناحيه ساعد و مچ بسته مي شود تحت نظر قرار دادند.

كارشناسان به چنين افرادي توصيه مي كنند كه پس از هر 20 دقيقه كار يك استراحت چند دقيقه اي به خود بدهند، بدن را از وضعيت ثابت خارج كرده و كمي حركت دهند، در صورت امكان از جاي خود برخيزند و چند قدم راه بروند و دوباره بنشينند.

درعين حال مانيتور را طوري قرار دهند كه بخش مركزي مانيتور در حدود 15 درجه پايين تر از افق ديد قرار گيرد، تا دردهاي بدن كاهش يابد.

