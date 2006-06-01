افزايش وزن ناگهاني عارضه بر گشت اسيد از معده را تشديد مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر، مطالعات گذشته نشان داده بود كه چاقي يكي از عوامل افزايش برگشت اسيد از معده است اما اخيرا مشخص شده افرادي كه غالبا در مدت كوتاهي ( چند ماه) افزايش وزن پيدا مي كنند بيشتر در معرض علائم برگشت اسيد از معده هستند.

دانشمندان تعداد 2500 نفر در سنين 40 تا 79سال را به مدت يك سال تحت بررسي قرار دادند و قد و وزن آنها را در ابتدا اندازه گيري و ثبت كردند. سپس در اواخر سال دريافتند افرادي كه در اين مدت به ميزان 5 كيلو گرم يا بيشتر چاق شده بودند، بيشتر علائم برگشت اسيد از معده شامل سوزش سردل و ترش كردن را بيان مي كردند.

و در مقابل افرادي كه در اين مدت افزايش وزن كمتر از 5 كيلو گرم داشته اند يا اصلا دچار افزايش وزن قابل توجهي نبوده اند علائم برگشت اسيد از معده را نيز بيان نمي كردند.

در ضمن محققان هشدار داده اند اين عارضه با افزايش سن به دليل بروز احتمالي مشكلات گوارشي تشديد مي شود و افراد در سنين بالاتر بايد بيشتر مراقب افزايش وزن خود باشند.