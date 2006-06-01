استقبال استراليا و پاكستان از موافقت مشروط آمريكا با ورود به مذاكرات هسته اي با ايران

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از آسوشيتدپرس، وزير امور خارجه استراليا در پارلمان اين كشور گفت كه ايران بايد پيشنهاد سازنده آمريكا براي گفتگوي رو در رو با ايران را بپذيرد.

"جان داونر" گفت كه استراليا نيز مانند آمريكا براي يافتن راه حلي مسالمت و ديپلماتيك درباره برنامه بازفرآوري و غني سازي متعهد است.

داونر با اشاره به پيشنهاد آمريكا افزود: اين اقدام تغيير مهمي در سياست آمريكا در رابطه با ايران به شمار مي رود و اين چرخشي است كه از نظر ما سازنده است.

درادامه واكنشها به موافقت مشروط آمريكا براي ورود به مذاكرات هسته اي با ايران، پاكستان نيز از اين مسئله استقبال و آن را تحولي مثبت توصيف كرد.

وزارت امور خارجه پاكستان با صدور بيانيه اي همچنين ابراز اميدواري كرد تا اين امر منجر به كاهش تنش ها و يافتن راه حلي مسالمت آميز براي موضوع هسته اي ايران شود.

در بيانيه وزارت امور خارجه پاكستان آمده است : اسلام آباد هميشه از شيوه ديپلماتيك براي حل اين موضوع حمايت كرده و همچنين از استفاده از زور براي اين موضوع را رد مي كند.