بهروز افخمي در گفتگو با خبرگزاري "مهر" در مورد ساختن آثار سينمايي در مورد امام خميني (ره) و محدوديت ها و مشكلات ساخت اين نوع آثار گفت : "محدوديت خاصي كه نداريم. اين كار هم مثل ساخت ديگر فيلم هاي داستاني است و موفقيت آن بستگي به توان فيلمساز در داستانپردازي دارد. از آنجا كه بسياري از تماشاگران واقعيت زندگي امام و تفاوت آن را با روايت فيلمي سينمايي مي دانند، بنابراين نبايد توقع داشت كه امتياز خاصي براي فيلمي كه درباره امام است قائل شوند."

اين فيلمساز و نويسنده سينماي ايران در مورد اينكه چرا تا به حال آثار كمي درباره شخصيت و زندگي امام خميني (ره) در ايران توليد شده گفت : "دليل عمده اين مساله برمي گردد به اينكه موضوع زندگي امام بسيار خطير است و شخصيت ايشان پيچيده تر و عميق تر از آن است كه به آساني درك شود. فيلمسازان از ورود به اين عرصه مي ترسند و حق هم دارند. چون نمونه هايي كه تاكنون ساخته شده نشان مي دهد امكان شكست بيش از موفقيت است."

افخمي در مورد مشكلاتي كه در دوره توليد فيلم سينمايي "فرزند صبح" داشته افزود : "همانطور كه اشاره كردم با مشكل خاصي رو به رو نبوديم. بعضي از جنجال هاي مطبوعاتي كه پيرامون وقفه هاي هنگام توليد به وجود آمد بيشتر به نفع فيلم تمام شد و صورت تبليغات پيش از نمايش به خود گرفت. ضمن اينكه مساله مهمي هم براي ما و گروه "فرزند صبح" ايجاد نكرد."

افخمي در مورد موضوعاتي كه در زندگي امام بيشتر جاي كار دارد گفت : "به نظر من مسائل مربوط به بعد از فوت آيت الله بروجردي و تبديل شدن امام به مرجعيت شيعه مي تواند موضوع فيلمي در رابطه با زندگي امام باشد. البته ممكن است ساخت اين فيلم با محدوديت هايي رو به رو شود. اما در فيلم "فرزند صبح" با اثري درباره دوران كودكي امام (ره) رو به رو هستيم و به همين دليل چندان با محدوديت و مشكل خاصي برخورد نكرديم."

افخمي در مورد ويژگي هاي شخصيتي امام (ره) هم گفت : "امام خميني (ره) نزد من صورت يك معلم بزرگ و جانشين پيامبر را در دوران ما دارد. بنابراين شخص ايشان براي من بزرگتر از اين حرف هاست و حرف زدن در باره شخصيت ايشان برايم آسان نيست."

اين فيلمساز در مورد مقطع تاريخي فيلم "فرزند صبح" گفت : " اين فيلم درباره تولد امام در دوران مشروطيت است و اولين سال هاي زندگي ايشان را به تصوير مي كشد. اميدوارم توانسته باشم تصويري از روحيه و شخصيت ايشان و فرهنگ ايراني در اولين سال هاي قرن بيستم ارائه كنم."

افخمي در مورد علاقه اش به سينماي كلاسيك و داستانگو و بكارگيري آن در فيلم "فرزند صبح" گفت : "اميدوارم اين فيلم با استاندارهاي سينماي كلاسيك منطبق باشد. يعني هم به لحاظ فني و هم به لحاظ ساخت و پرداخت هنري به فيلمي ماندني تبديل و به اصطلاح شما يك فيلم كلاسيك شود. تا به حال بيش از 50 درصد از فيلمبرداري فيلم به پايان رسيده و باقيمانده آن نيز در پايان فصل تابستان و آغاز فصل پائيز به اتمام مي رسد. اميدوارم سال آينده همزمان با سالروز تولد امام خميني (ره) فيلم سينمايي "فرزند صبح" آماده نمايش شود."

افخمي در مورد حمايت هاي انجام شده از توليد فيلم "فرزند صبح" گفت : "تا به حال از هر كسي كمك خواسته ايم كاملاً همكاري كرده و اخلاص نشان داده است . شايد آن كساني كه با پروژه مخالفت و در مقابل آن مانع تراشي كردند، الان پشيمان شده باشند. من آنها را در مخالفت شان هم مخلص به حساب مي آورم."

محمود اربابي، مدير كل اداره نظارت و ارزشيابي وزارت ارشاد، در گفتگو با خبرگزاري "مهر" درباره دليل فقر آثار سينمايي در حوزه زندگي و شخصيت امام خميني (ره) گفت: "اصلي ترين دليلي كه باعث شده آثار كمتري درباره حضرت امام (ره) ساخته شود برمي گردد به ابعاد والاي وجودي و تاثيرات ايشان بر جغرافياي سياسي فرهنگي ايران و حتي جهان معاصر. اين اثرات آنقدر بزرگ و گسترده بوده كه ناخودآگاه هر فيلمسازي بخواهد به اين موضوع رجوع كند، آن عظمت و بزرگي در مد نظرش قرار دارد."

وي تاكيد كرد: "خود بزرگي و اين عظمت باعث شده كمتر فيلمسازي سراغ اين كار سترگ ملي و ميهني برود. راه حل اين مسئله شايد اين باشد كه ما بتوانيم موضوعاتي كه در مورد حضرت امام (ره) قابليت هاي تصويري دارد را مورد نظر قرار دهيم. به فرض وقتي كه صحبت به تصوير كشيدن زندگي امام (ره) به ميان مي آيد، اين تصور پيش مي آيد كه بايد از ابتداي حركت سياسي امام تا پايان زندگي ايشان در عرصه هاي سياسي، عرفاني و مذهبي را شامل شود."

اين مدير فرهنگي افزود: "طبعا رعايت همه اين موارد زندگي امام (ره) باعث گستردگي فيلم مي شود و انجام اين كار از عهده هر كسي برنمي آيد. به نظر مي رسد بهترين راه حل تفكيك عرصه هاي مختلف زندگي امام (ره) باشد تا در ابعاد كوچكتر بهتر بتوان به آن پرداخت."

اربابي در مورد حمايت هاي اداره نظارت و ارزشيابي از توليد آثاري درباره امام راحل گفت: "به نظر مي رسد توليد هر فيلمي در خصوص جنبه هاي مختلف زندگي امام راحل با هيچ مانعي برخورد نمي كند و همه مسئولان با كمال ميل هر كاري كه از دستشان در اين خصوص برمي آيد انجام خواهند داد. نگراني اصلي اين است كه از شخصيت حضرت امام (ره) استفاده درست و صحيح به عمل بياييد و تحريفي در خصوص ايشان صورت نپذيرد."