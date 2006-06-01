ايران پيشنهاد آمريكا براي مذاكره را رد كرد

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، منوچهر متكي وزير امور خارجه صبح امروز پس از ديدار و گفتگو با اكمل الدين احسان اغلو دبير كل سازمان كنفرانس اسلامي در جمع خبرنگاران حاضر شد و در پاسخ به سوالي درباره اعلام آمادگي آمريكا براي مذاكره با ايران اظهار داشت: بيانيه خانم رايس حرف جديدي نداشت بلكه همان سخنان قديمي در مصاحبه ها و سخنراني ها در آن ديده مي شود و راه حل جديد و منطقي در آن وجود ندارد.

وي تصريح كرد: جملات انشاء گونه در آن اظهارات زياد است و نوعي فرار به جلو در آن ديده مي شود كه شايد براي سرپوش گذاشتن بر جناياتي كه در منطقه ما و در عراق مرتكب شده اند به لفاظي رو آورده اند.

كاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريكا روز گذشته در نشستي مطبوعاتي بيانيه اي را درباره گفتگو با ايران قرائت كرد و به پرسش هاي خبرنگاران در اين زمينه پاسخ داد .

رايس گفت رئيس جمهور بوش نيز تمايل دارد دو ملت ايران و آمريكا روابط دوستانه داشته باشند.

وزير امور خارجه آمريكا گفت : واشنگتن آماده است با اروپايي ها در مذاكرات با ايران مشاركت كند به شرطي كه ايران غني سازي و بازفرآوري آن را تعليق كند.