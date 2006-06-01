اتحاديه اروپا خواهان بسته شدن زندان گوانتانامو شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه تاگس اشپيگل،"اورزلا پلاسنيك " وزير امور خارجه اتريش كه كشورش رياست دوره اي اتحاديه اروپا را بر عهده دارد با حضور در پارلمان اروپا از مقامات آمريكا خواست تا اقدام سريعي را براي تعطيلي زندان گوانتانامو انجام دهند .

وي با انتقاد از وجود زندان مخوفي مانند گوانتانامو تصريح كرد : دولت آمريكا بايد هر چه زودتر تدبيري براي اين معضل بين المللي اتخاذ كند .

وزير امورخارجه اتريش با اشاره به انتشار اخبار اخير مبني بر اينكه تعدادي از زندانيان در زمان دستگيري كمتر از 18 سال داشته اند اظهار داشت: اين افراد شامل كنوانسيون سازمان ملل درباره حقوق كودكان مي شوند .

بر اساس آخرين اخبار 460 نفر زنداني در گوانتانامو حضور دارند .

آمريكا ازچهار سال پيش در گوانتانامو،صدها تن را با ادعاي ارتباط با القاعده و بدون هيچ نظارت بين ‌المللي و محاكمه بازداشت كرده است.

جامعه بين المللي پس از انتشار گزارش كارشناسان حقوق بشرسازمان ملل كه خواهان تعطيلي هر چه سريعتر گوانتانامو شده است، فشارهاي خود بر آمريكا را افزايش داده است .

اين در حالي است كه جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا درخواستهاي فراوان جامعه بين المللي براي تعطيلي اين بازداشتگاه غير قانوني را رد كرده است، از سوي ديگر اسنادي فاش شده است كه نشان مي دهد اكثر زندانيان موجود درگوانتانامو درهيچ جنگي عليه آمريكا و متحدانش شركت نكرده اند، و در حقيقت بدون هرگونه اتهامي در اين بازداشتگاه مخوف به سر مي برند.