مسابقات لهستان محك مناسبي براي ملي پوشان خواهد بود

به گزارش خبرگزاري"مهر"، صمد وليزاده رئيس فدراسيون ووشو و سرپرست كاروان اعزامي تيم ملي ووشوكشورمان به لهستان ضمن بيان اين مطلب گفت : حضوركشورهاي بلاروس ، اكراين و روسيه در بخش سانشو و شركت تيمهايي چون سنگاپور و تايلند دربخش تالو در مسابقات لهستان ، محك مناسبي براي ملي پوشان ووشو خواهد بود و با توجه به حضورتيمهاي طراز اول ووشو دنيا مي توان اميدوار بود كه در اين مسابقات عيار و سطح توانايي هاي ملي پوشان براي بازيهاي آسيايي مشخص شود.

وليزاده درخصوص سطح مسابقات بين المللي لهستان اظهار داشت : اين رقابت ها جزو 3 مسابقه برتر تقويم بين المللي ووشو است و به هيچ وجه نمي توان اين مسابقات را دست كم گرفت. بخصوص اينكه انتظار مي رود نزديك به 30 كشورصاحب سبك دنيا تا روز مسابقات خود را به شهر ورشو برسانند.

وي افزود: اگر چه به نظر مي رسد سطح مسابقات بين المللي لهستان بالاتر ازحد تصور باشد ولي با همه اينها بازهم براي كسب مدال به رويايي حريفان مان خواهيم رفت و مطمئن باشيد دست پر به كشور باز مي گرديم.