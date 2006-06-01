وعده و وعيدهاي بوش براي مجازات عاملان جنايت شهر حديثه عراق

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، جرج بوش در اولين واكنش به مسئله كشتار شهروندان عراقي در شهر حديثه اعلام كرد:" من از اين خبر بسيار متاثرشدم".

رئيس جمهوري آمريكا در جمع خبرنگاران گفت :" كساني كه قانون را نقض مي كنند اگر ثابت شود كه قانون را نقض كردند، محاكمه خواهند شد".

وي افزود: تحقيقات گسترده اي در حال حاضر درمورد حادثه اي كه در تاريخ 19 نوامبر(28 آبان ) به وقوع پيوست در حال انجام است.

دست كم 24 غيرنظامي عراقي در شهر حديثه ( در 260 كيلومتري غرب بغداد) به دست تفنگداران آمريكايي كشته شدند .

نظاميان آمريكايي مدعي هستند اين افراد بر اثر بمبي كه در مسيرشان منفجر شد ، كشته شدند، اما، مجله تايم آمريكا در ماه مارس ( اسفند) گذشته اطلاعاتي را منتشر كرد كه با اين ادعاها تناقض دارد.

براساس اطلاعات به دست آمده جديد اين افراد به دست تفنگداران آمريكا براي انتقام گرفتن از كشته شدن يك نظامي آمريكايي كشته شدند.



همچنين روزنامه "نيويورك تايمز" درشماره روزگذشته خود به نقل از يك مقام ارشد نظامي نوشت: شواهد و قرائن به دست آمده از اجساد كشته شدگان حاكي از آن است كه اين افراد با شليك گلوله به سر و سينه كشته شدند و اين مسئله با اين ادعا كه اين افراد در پي انفجار بمبي كشته شدند، مطابقت ندارد.