به گزارش خبرگزاري"مهر" ، تيم هندبال جوانان ايران بمنظور آمادگي جهت حضور در مسابقات هندبال قهرماني جوانان آسيا كه شهريورماه امسال در ژاپن برگزارخواهد شد از روز سه شنبه آينده به مدت 10 روز تمرينات خود را درسالن فدراسيون هندبال دنبال خواهد كرد .

اسامي دعوت‌شدگان به اردوعبارت است از:

علي عابديني، محسن بابا صفري، مصطفي رفيعي ، ايمان احسان ‌نژاد، مهدي مقصودي، سعيد پورقاسمي، علي اكبرخوشنويس، محمد آصفي، عليرضا بكماز، رضا سفيدگر، رضا استكي، مهرداد مهريار، عليرضا صميمي، عادل طاعي، محمدعلي ابراهيمي، محمد حسين‌زاده، محمدرضا رجبي، مرتضي خادمي، حسين خليفي ، منصورعبداللهي، مهدي خوشقدم ، مصطفي بهاري . مديرتيم : قاسم شعبانپور، مربي : مصطفي غلامي ، مربي بدنساز: غلامرضا اميني ‌زاد .