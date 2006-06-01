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۱۱ خرداد ۱۳۸۵، ۱۳:۰۸

با شركت 22 بازيكن؛

اردوي تيم هندبال جوانان ايران در تهران برپا مي‌شود

اردوي تيم هندبال جوانان ايران در تهران برپا مي‌شود

اردوي آمادگي تيم هندبال جوانان ايران براي شركت در رقابت‌ هاي قهرماني جوانان آسيا از روز 16خرداد ماه با دعوت از 22 بازيكن در سالن هندبال فدراسيون برگزار مي شود .

به گزارش خبرگزاري"مهر" ، تيم هندبال جوانان ايران بمنظور آمادگي جهت حضور در مسابقات هندبال قهرماني جوانان آسيا كه شهريورماه امسال در ژاپن برگزارخواهد شد از روز سه شنبه آينده به مدت 10 روز تمرينات خود را درسالن فدراسيون هندبال دنبال خواهد كرد .  

اسامي دعوت‌شدگان به اردوعبارت است از:
علي عابديني، محسن بابا صفري، مصطفي رفيعي ، ايمان احسان ‌نژاد، مهدي مقصودي، سعيد پورقاسمي، علي اكبرخوشنويس، محمد آصفي، عليرضا بكماز، رضا سفيدگر، رضا استكي، مهرداد مهريار، عليرضا صميمي، عادل طاعي، محمدعلي ابراهيمي، محمد حسين‌زاده، محمدرضا رجبي، مرتضي خادمي، حسين خليفي ، منصورعبداللهي، مهدي خوشقدم ، مصطفي بهاري . مديرتيم : قاسم شعبانپور، مربي : مصطفي غلامي ، مربي بدنساز: غلامرضا اميني ‌زاد .

کد مطلب 334492

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