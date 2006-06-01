سفر هيات نمايندگان كنگره آمريكا به شمال عراق و ديدار با بارزاني

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از راديو سوا ، منابع خبري اعلام كردند هيئتي از كنگره آمريكا روزگذشته طي سفر كوتاه خود به منطقه كردستان عراق با مسعود بارزاني رئيس اين منطقه ديدار كردند .

از جزئيات اين ديدار و موضوعات مطرح شده در آن هيچ خبري نشد اما، اعلام شد اين ديدار درمنطقه " دهوك " انجام شد.

بارزاني چنيدي پيش از عادي سازي روابط با رژيم صهيونيستي و احتمال گشودن كنسولگري اسرائيل در اربيل سخن گفته بود كه با واكنش شديد جناح هاي سياسي عراق مواجه شد .

به گزارش خبرگزاري كويت، اين درحالي است كه اين هيئت آمريكايي روزگذشته با برهم صالح معاون نخست وزير عراق نيز ديدار كرد.

برهم صالح پس از ديدار با "راي بالانت" رئيس اين هيئت در مقر نخست وزير عراق در بغداد تصريح كرد در خلال اين ديدار در مورد راه هاي دوستي بين عراق و آمريكا و همچنين تقويت و حمايت از آن بحث وتبادل نظر شد.

معاون نخست وزير عراق درپاسخ به سوالي درمورد روند مذاكرات و رايزني ها براي تعيين دو وزير كشور و دفاع گفت:" رايزني ها بين نخست وزير و سران گروه هاي سياسي پارلمان درحال انجام است تا سرانجام دو وزير كشور و دفاع به پارلمان معرفي شوند".

وي در پايان كنفرانس مطبوعاتي مشترك خود با رئيس اين هيئت آمريكايي ابراز اميدواري كرد تعيين دو وزير دفاع و كشور عراق به زودي انجام شود.

درحالي اين هيئت درعراق به سر مي برد كه اخيرا هيئتي ديگر از كنگره آمريكا با نوري المالكي در بغداد ديدار كرد.