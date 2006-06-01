كيسينجر درباره ايران با مقامات اتحاديه اروپا گفتگو مي كند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه اتريشي استاندارد ، " هنري كيسينجر " وزير امورخارجه پيشين آمريكا درنظر دارد در سفر هفته جاري خود به اتريش مقر رياست دوره اي اتحاديه اروپا درباره موضوع هسته اي ايران و بررسي واكنش اروپا و آمريكا در اين زمينه به گفتگو بپردازد .

وزير امور خارجه اسبق آمريكا از كساني است كه به دولت بوش توصيه كرده است براي حل مشكلاتش با ايران گفتگو كند.

" كيسينجر " قرار است در اين سفر همچنين درباره مسائل دوجانبه آمريكا - اتحاديه اروپا گفتگو كند .

حدود شش سال نيزپيش " مادلين آلبرايت " وزير امورخارجه پيشين آمريكا به اتريش سفر كرده بود.

اين در حالي است كه امروز " كاندوليزا رايس " وزير امورخارجه آمريكا به منظور شركت در نشست گروه 1+ 5 وارد وين شده است .

" هنري كسينجر " در گفتگو با روزنامه واشنگتن عليرغم آنكه نامه رئيس جمهور ايران به بوش را مبهم خوانده ، گفته است : نفس ارسال اين نامه، امكان گفتگو را فراهم كرده است.