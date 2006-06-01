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۱۱ خرداد ۱۳۸۵، ۱۶:۴۸

با سفر به اتريش مقر اتحاديه ،

كيسينجر درباره ايران با مقامات اتحاديه اروپا گفتگو مي كند

كيسينجر درباره ايران با مقامات اتحاديه اروپا گفتگو مي كند

وزير امورخارجه اسبق آمريكا در سفر به مقر رياست دوره اي اتحاديه اروپا در نظر دارد درباره برنامه هسته اي ايران نيز به گفتگو بپردازد .

به گزارش خبرگزاري  "مهر" به نقل از روزنامه اتريشي استاندارد ، " هنري كيسينجر " وزير امورخارجه پيشين آمريكا درنظر دارد در سفر هفته جاري خود به اتريش مقر رياست دوره اي اتحاديه اروپا درباره موضوع هسته اي ايران و بررسي واكنش اروپا و آمريكا در اين زمينه به گفتگو بپردازد .

وزير امور خارجه اسبق آمريكا از كساني است كه به دولت بوش توصيه كرده است براي حل مشكلاتش با ايران گفتگو كند.

" كيسينجر " قرار است در اين سفر همچنين درباره مسائل دوجانبه آمريكا - اتحاديه اروپا گفتگو كند .

حدود شش سال نيزپيش " مادلين آلبرايت " وزير امورخارجه پيشين آمريكا به اتريش سفر كرده بود.

اين در حالي است كه امروز " كاندوليزا رايس " وزير امورخارجه آمريكا به منظور شركت در نشست گروه 1+ 5 وارد وين شده است .

" هنري كسينجر " در گفتگو با روزنامه واشنگتن عليرغم آنكه نامه رئيس جمهور ايران به بوش را مبهم خوانده ، گفته است  : نفس ارسال اين نامه، امكان گفتگو را فراهم كرده است.

کد مطلب 334515

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