مولفه هاي مقاومت هوشمند ديپلماتيك/ هم تهديدات جدي است هم فرصت ها / عجز آمريكا از مديريت رفتار سياسي ايران

ميزگرد " بررسي آخرين وضعيت پرونده هسته اي ايران" با حضورآقايان " دكتر جلال ساداتيان، مهدي مطهرنيا، حسين علايي و جعفر قامت " در محل خبرگزاري "مهر" برگزار شد كه متن اجمالي و تلخيص شده اين ميزگرد را از نظر مي گذرانيد.

به گزارش خبرنگار سياسي مهر درابتداي اين ميزگرد كه با هدف "سنجش شرايط آتي ورفتارشناسي بازيگران اصلي درموضوع هسته اي" برگزار شد، سردار حسين علايي، رئيس اسبق ستاد مشترك سپاه گفت : بعد از اينكه برنامه هسته اي ايران به شوراي امنيت گزارش شد، آمريكايي هايي انتظارداشتند كه با فشار رواني ناشي از ارجاع پرونده از يك طرف و از سوي ديگر، ارسال علائمي مبني بر حمله نظامي و ... رفتار سياسي ايران در موضوع هسته اي تغيير كند.

علايي تصريح كرد:"خواست آمريكايي ها، پيروزي بدون جنگ" و رسيدن به مقصود، بدون شليك حتي يك گلوله بود كه تابحال در آن موفق نبودند.

اين كارشناس مسائل استراتژيك با اشاره به موضع اخير آمريكا دراعلام آمادگي براي مذاكره با ايران گفت : آمريكايي ها نمي خواستند با مذاكره با ايران، به ايران مشروعيت بدهند، اما وقتي ديدند سياست شان در قبال ايران كامل نيست و جواب نمي دهد، و تحت فشار مضاعف اروپا و روسيه و چين و مقامات داخلي آمريكا قرار گرفتند، مجبور شدند كه تن به مذاكره بدهند.

علايي با بيان اين نكته كه اقدام نظامي عليه ايران ممكن نيست، تاكيد نمود : ريسك عمليات نظامي عليه ايران بسيار بالاست و اطميناني از پيروزي نيز وجود ندارد، آمريكايي ها توان نظامي حمله را دارند، ولي توان مديريت اوضاع بعد از اقدام نظامي را ندارند.

علايي: ريسك عمليات نظامي عليه ايران، بسيار بالاست و اطميناني از پيروزي نيز وجود ندارد، آمريكايي ها توان نظامي حمله را دارند، ولي توان مديريت اوضاع بعد از اقدام نظامي را ندارند

وي توضيح داد: با سياست هاي ايران، استراتژي "گام به گام" آمريكا در مورد ايران، دچار خلل و چالش جدي شده است ، نامه دكتر احمدي نژاد هم باعث شد كه اين شكاف بيشتر شود، امروز كه آمريكايي ها حرف مذاكره را مي زنند، اين مساله برايشان بسيارتلخ است ولي به هرحال نفس طرح مذاكره با ايران، ازسوي آمريكا، به نقع ايران ونشان از عقب نشيني آمريكا در برابر ايران است.

در ادامه اين ميزگرد، دكتر جلال ساداتيان، استاد دانشگاه وصاحبنظر سياست خارجي به بيان ديدگاههايش پرداخت. وي گفت: هدف اصلي آمريكا ازفشاربه ايران، پيش بردن طرح نظم نوين جهاني است وتنها نقطه اي كه دربرابرآمريكا ونظم نوين جهاني مقاومت مي كند، ايران است و آمريكا از مديريت رفتار سياسي ايران عاجز مانده است.

ساداتيان تصريح كرد: مساله اصلي ، مديريت انرژي در منطقه خاورميانه است و آمريكايي ها با يك طرح بلند مدت وارد بازي خاورميانه شده اند و ايران خاكريز آخر آمريكا در طراحي نظم نوين جهاني و نظم نوين منطقه اي است.

به گزارش خبرنگار مهر،وي اظهار داشت : آمريكا مي خواهد يا ايران را وادار به تغيير رفتار در موضوع هسته اي كند و اگر ايران نپذيرفت ، كم كم به سمت ايجاد بحران درمديريت و شيرازه امور درايران حركت كند وحتي حملات نظامي محدود به منظور بهم ريختگي اوضاع و تحريك قوميت ها كه نشانه هايي از آن را درحوادث اخير ديديم، اين سناريوها در حال اجرا است و زماني كه آنها براي به نتيجه رساندن معين كرده اند، 5-6 ماه آينده است.

ساداتيان گفت : الان شرايط طوري است كه آمريكا هم ايران را بطور جدي تهديد مي كند و هم حاضر است امتيارات بسيار كلاني را به ايران بدهد.

در ادامه اين ميزگرد دكتر مهدي مطهرنيا، استاد دانشگاه و كارشناس امور استراتژيك در خصوص آخرين آرايش سياسي ايران و آمريكا گفت : اتفاقي كه درحال انجام است اين است كه شرايط فرسايشي موضوع هسته اي ، افكار عمومي جهان و منطقه را خسته كرده است و اين به نفع ما نيست و هزينه آور شده است.

وي افزود: از سوي ديگر ايران به سمت يك جهش استراتژيك پيش مي رود و به يك بازيگر منطقه اي با قدرت ميانه تبديل مي شود و اين براي آمريكا قابل تحمل نيست.

مطهرنيا سپس به موقعيت ژئواستراتژيكي ايران در معادلات آينده منطقه اشاره كرد و افزود : ايران همسايه آينده اروپا است و آمريكا مي خواهد يك كمربند طلايي به دور اروپا بكشد، به همين خاطر به سراغ مصر و هند رفته است و با قراردادهاي كلان امنيتي -هسته اي ، هند را به عنوان متحد استراتژيك خود ارتقاء داده است. ايران قفل اين كمربند طلايي است و به همين خاطر ايران، نقطه ثقل فشار آمريكا بر منطقه براي ايجاد تغييرات آمريكايي است.

وي اتخاذ ديپلماسي "مقاومت هوشمندانه" را راهكار اصلي ايران براي عبور از اين فشارها دانست و گفت: از سوي ديگرآمريكا سعي مي كند فشار بر اسرائيل را هم كاهش دهد و به اصطلاح طوق را از گلوي اسرائيل باز نمايد، اين حركت با جدا سازي لبنان از سوريه آغاز شد.

مطهرنيا: ايران همسايه آينده اروپا است و آمريكا مي خواهد يك كمربند طلايي به دور اروپا بكشد، به همين خاطر به سراغ مصر و هند رفته است و با قراردادهاي كلان امنيتي -هسته اي ، هند را به عنوان متحد استراتژيك خود ارتقاء داده است

استاد دانشگاه تاكيد نمود: آمريكايي ها در مقطع فعلي به دنبال نيروهاي "انتقالي " در كشورهاي منطقه هستند و حتي ازجنبش "حماس" به عنوان نيروي انتقالي درفلسطين استفاده مي كنند، امروز جغراقياي بازي قدرتهاي بزرگ در ايران است و ايران يك فرصت طلايي دارد تا از همه طرفها امتياز بگيرد، به بيان ديگر هم تهديدات جدي است و هم فرصت ها.

در ادامه اين ميزگرد "دكتر جعفر قامت" به بيان نقطه نظرات خود پرداخت و گفت : آمريكايي ها درحال انجام يك ساختارشناسي كلان ازايران هستند. وي با اشاره به بكارگيري استراتژي گسترش درسياست خارجي امريكا ازسال 1990تا كنون (بعد ازفروپاشي شوروي ) افزود : نظم نوين جهاني و در پي آن نظم نوين منطقه اي در اين استراتژي تعريف شد و خاورميانه به عنوان استراتژيك ترين منطقه جهان در محور فعاليت آمريكا شد .





وي عراق ، سوريه ، ليبي و ايران را چهار مهره اساسي منطقه خواند و با اشاره به تغييرات درروابط و موقعيت هاي سه كشور اول در ارتباط با واشنگتن ياد آور شد : اكنون نوبت ايران است .



قامت با تشريح سياست خارجي دردودولت خاتمي و احمدي نژاد گفت : برخلاف دولت قبل كه درپي همگامي با غرب براي رسيدن به سازش بود دولت فعلي معتقد است بايد خود فشاررا افزايش دهد تا غرب عقب نشيني كندواين دقيقا همان چيزي است كه آمريكا مي خواهد. امروز اگر ايران بخواهد از موضع خود در مباحث هسته اي عقب نشيني كند با فشار عظيم داخلي مواجه خواهد شد.



وي با اشاره به طرح موضوعات تروريسم و حقوق بشر و سلاح هاي كشتار جمعي عليه ايران توسط آمريكا ، همچنين هر گونه عقب نشيني از مواضع هسته اي را زمينه ساز افزايش فشارهاي خارجي و گسترش اجماع بين المللي درساير زمينه ها عليه ايران دانست .



اين تحليلگر مسائل بين الملل توضيح داد: آمريكا پيشتر سبك مذاكراتي " سخت اما انعطاف پذير" را اجرا مي كرد اما هم اكنون به سبك قلدر مابانه سخن مي گويد . وي با اشاره به اينكه آمريكا با بيانيه رايس و پيشنهاد مذاكره به شرط تعليق ايران را در برابر دوپاسخ مثبت ومنفي قرار داده است گفت : اگر ايران پاسخ مثبت دهد اولين گام به عقب را برداشته و وادارخواهد شد گام هاي بعدي را نيز درخصوص حقوق بشرو تروريسم به عقب برود و اگر پاسخ منفي دهد آمريكا اين گونه تبليغ خواهد كرد كه ايران مسالمت جو نيست و اجماع عليه تهران را قوي تر خواهد كرد .



وي با تاكيد بر لزوم احتياط مسوولان سياست خارجي در اين مقطع حساس گفت : امروز ايران بايد استراتژي سخت ولي انعطاف پذير را در پيش بگيرد. آمريكايي ها ايران را به سمتي مي برند كه نتواند عقب نشيني نكند و به همين دليل مثل يك هدف آسان در سيبل قرار بگيرد.

به گزارش خبرنگار مهر در ادامه اين ميزگرد، سردار حسين علايي اضافه نمود: بهترين حالت براي آمريكايي ها اين است كه مثل عراق يا دوران پهلوي ، برايران حاكم شوند و وقتي اين حالت اتفاق نيفتاده است به اين معناست كه نتوانسته اند و " بازيگري ايران" مانع از تحقق كامل خواسته آنها شده است. مقاومت در شرايط كنوني به نفع ماست، اگر به تحولات يكسال قبل تا كنون نگاه كنيم، مي بينيم كه پيشرفت داشته ايم، يعني هم از نظر فني در موضوع هسته اي پيشرفت كرديم و هم از نظر اينكه در شرايط فعلي افكار عمومي جهان به نفع ما موضع گيري مي كند.

علايي با اشاره به مساله افكارعمومي داخلي درموضوع هسته اي گفت : درداخل كشور، مردم ما خصلتي دارند كه درزمان بحران ، خيلي زود توجيه مي شوند، مثال آن هم قبول قطعنامه 598 از سوي امام(ره) بود. رساندن آمريكايي ها به " مذاكره تا تعليق" به جاي "تعليق براي مذاكره" يك گام مهم است.

مطهرنيا نيزاظهارداشت : بهتراست تسليم عقلانيت سياسي شويم تا مجبوربه تسليم دربرابر تحميل نظامي نشويم، بايد بين تفاهم و توافق، تفاوت قائل شويم. دشمن اصلي ما در پاراديم جديد، امريكا نيست، اسرائيل است و بايد براي ايجاد انفكاك بين دولتمردان مستقل آمريكايي و لابي هاي صهيونيستي در آمريكا تلاش كنيم.

متن كامل سخنان ميهمانان ميزگرد هسته اي خبرگزاري "مهر" به زودي منتشر مي شود.