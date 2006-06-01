مسابقات فوتبال ليگ برتر از 17 مرداد آغاز مي شود/ تاريخ نقل و انتقالات مشخص شد

به گزارش خبرگزاري"مهر" به نقل از سايت فدراسيون فوتبال برهمين اساس زمان نقل و انتقال بازيكنان از اول خرداد لغايت پايان وقت اداري روز شنبه هفتم مرداد تعيين شد .



هيئت رئيسه سازمان ليگ برترهمچنين اعلام كرد هر دو باشگاه فيناليست جام حذفي (پرسپوليس تهران و سپاهان اصفهان) مي ‌توانند درزمان نقل و انتقالات با رعايت مقررات همچون سايرتيمها در رابطه با جذب بازيكنان جديد وهمچنين فسخ يا انتقال بازيكنان طرف قرارداد خود اقدام نمايند. بازيكنان دو تيم مي ‌توانند در فاصله زمان نقل و انتقالات با باشگاه مورد علاقه خود مذاكره و قرارداد تنظيم نمايند.



طبق اعلام سازمان ليگ برتربراي آنكه هر دو باشگاه پرسپوليس و سپاهان بتوانند با استفاده بهينه از زمان در رابطه با انجام نقل و انتقال بازيكنان و تنظيم و اجراي برنامه ‌هاي آماده ‌سازي تيمهاي مربوط اقدام نمايند و همچنين به منظور روشن شدن وضعيت بازيكنان، مقررگرديد مسابقه فينال در آستانه مسابقات دوره ششم برنامه ريزي و اعلام شود و باشگاههاي فوق براي به كارگيري بازيكنان جديد در ديدار فينال منع قانوني نداشته باشند.

