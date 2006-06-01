شبكه خبر با تدارك برنامه هاي ويژه اي به استقبال جام جهاني مي رود

به گزارش خبرگزاري " مهر"، به گفته مسئولان ورزشي شبكه خبر در اين بازيهاي جام جهاني رويكرد شبكه خبر بيشتر خبري - ورزشي است تا با اطلاع رساني بيشتر وحمايت و روحيه دهي به بازيكنان تيم ملي به وظيفه خود به عنوان" ياردوازدهم" تيم ملي عمل كند.

ويژه برنامه هاي جام جهاني 2006 كه توسط گروه ورزش شبكه خبرتهيه شده است بدين شرح است: ساخت نمآهنگ (كليپ ) مختص جام جهاني با سرود جام جهاني، سازنده موسيقي آن محسن كوهستاني وبا صداي حميد غلامعلي در آستانه بدرقه دليرمردان تيم ملي فوتبال به بازيهاي جام جهاني پخش مي شود. همچنين دو كليپ ديگر به نامهاي طبل شادي و ياردوازدهم كه قبلا درشبكه ساخته و پخش شده بود، دراين ايام مجدا پخش خواهد شد.

برنامه هاي ورزشي شبكه مانند منشور( دوربين خبرساز)، گزارش روز ورزشي، سكوي برتر وتصاويرجذاب ورزشي در اين ايام به موضوع جام جهاني مي پردازند. بخشي از برنامه زنده شبكه (MC) نيز به گزارش رويدادهاي اين رقابتها اختصاص دارد.

ازچند روز پيش از آغازبازيهاي جام جهاني ازساعت 7 صبح با آغاز خبرهاي ورزشي شبكه دركنار مجري MC ورزشي نيزحضور دارد تا آخرين اطلاعات و اخبار اين مسابقات را به صورت زنده ومستقيم به اطلاع بينندگان برساند.

اين شبكه با برنامه " همراه با جام جهاني " به استقبال اين رويداد بزرگ ورزشي مي رود. اين برنامه در30 قسمت 27 دقيقه اي تهيه و توليد شده است كه پخش آن از چند روز قبل از آغاز بازيها آغاز مي شود و شامل آيتمهايي مثل ارتباط با خبرنگاران و گزارش مردمي، گزارش دفاترخارجي ، كارگرافيكي ، تحليل مسابقات با دعوت از كارشناسان ارتباط مستقيم با آلمان كه گزارشگر اعزامي شبكه به آلمان آخرين اطلاعات مسابقات وحواشي آنرا ارسال مي نمايد.

همچنين در اين برنامه به تاريخچه جام جهاني، معرفي 24 تيم حاضر دراين رقابتها كه شامل معرفي و آشنايي بازيكنان، نتايج بازيهاي مقدماتي وتعداد دوره هاي حضور درجام جهاني پرداخته مي شود.

همزمان با انجام رقابتها درجام جهاني دراين برنامه خلاصه هريك ازمسابقات درمدت زمان 5 دقيقه به نمايش درمي آيد وبا تحليل شيوه هاي تاكتيكي بازيها، پيش بيني ها و اظهارنظرهاي مربيان و بازيكنان تيم ازنگاه كارشناسان برنامه مورد بررسي قرار مي گيرد. اين برنامه هر روز ساعت 12 ازشبكه خبر پخش خواهد شد.

گفتني است برنامه منشور دردو آيتم دوربين خبرساز و شمارش معكوس و با تركيب جديد بزودي ازشبكه خبر پخش خواهد شد.

برنامه تصاوير جذاب ورزشي درتايمهاي 3 تا 4 دقيقه اي هر روز دربين برنامه هاي شبكه پخش مي شود. اين تصاويرشامل تمرينات تيمهاي شركت كننده دربازيهاي جام جهاني، بازيهاي تداركاتي آنها، اظهارنظرهاي مربيان و بازيكنان تيمها درمورد جام جهاني و حركات نمايشي بازيكنان درطول تمرين آنها خواهد بود.

لازم به ذكر است كه مدت زمان پخش اخبار ورزشي شبكه از 18خرداد ماه تغييرمي كند وخبرهاي كوتاه ورزشي درتايم 3 تا 5 دقيقه به اخبار نيمه مشروح با تايم 15 دقيقه افزيش مي يابد كه شامل دوبخش 30/14 تا 45/14 و30/23 تا 45/23 خواهد بود.