32 بازيكن به اردوي تيم فوتبال جوانان ايران دعوت شدند

به گزارش خبرگزاري"مهر" به نقل از سايت فدراسيون فوتبال، از 32 بازيكن براي شركت در اردوي آمادگي تيم فوتبال جوانان ايران كه از روزپانزدهم خرداد درمحل كمپ تيم هاي ملي داير ميشود ، به شرح زير دعوت به عمل آمده است :
1-عليرضا حقيقي 2- حسن فروزان 3- اميد غلامي 4- سيد علي حسيني 5- حسين حبيب زاده 6- مهدي چمن آرا 7- ايوب والي 8- فرهاد آل خميس 9- اتابك نمازي 10- سيد هادي هاشمي زاده 11- سينا عباسي 12- حميد جوكار 13- مهرداد پولادي 14- سامان آقازماني 15- اسمعيل غروي 16- مهرداد كفشگري 17- وريا غفوري 18- شهرام گودرزي 19- ياشا خيليلي 20- ميلاد زنيدپور 21- ميثم مهاجر22-حجت چهار محالي 23- مصطفي چترآبگون 24- علي اميري 25- كمال كاميابي 26-علي حداد 27- سيد جمال موسوي 28- اسمعيل شريفات 29- مهدي كياني 30- غلامرضا وثوق ملكي 31- مهدي مطور 32- محمد آبشك .
نظر شما