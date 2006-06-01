  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۱ خرداد ۱۳۸۵، ۱۸:۲۸

با حضور 14 تيم؛

مسابقات ليگ برتر فوتسال از دوم تيرماه آغاز مي شود

مسابقات ليگ برتر فوتسال از دوم تيرماه آغاز مي شود

فصل جديد مسابقات فوتسال ليگ برتر باشگاههاي كشور از دوم تيرماه جاري آغاز خواهد شد .

به گزارش خبرگزاري"مهر" به نقل از سايت فدراسيون فوتبال ، بر اساس اعلام كميته فوتسال بازيهاي فصل 85- 86 ليگ برتر فوتسال از دوم تيرماه با حضور 14 تيم ليگ برتري آغاز خواهد شد .
  
بر اين اساس نخستين ديدارفصل جديد اين مسابقات ساعت 17 روز دوم تيرماه بين دو تيم دانشگاه آزاد اسلامي و فجر قائم گلوگاه در سالن فدراسيون هندبال برگزار خواهد شد . 

برنامه شش ديدارديگرهفته اول اين مسابقات به شرح زير است :
*سازمان بازرگاني آذربايجان شرقي ـ پگاه گيلان
*شهيد منصوري قرچك ـ علم و ادب مشهد
*راه آهن تهران ـ شن سا ساوه
*تام ايران خودرو تهران ـ ارم كيش قم
*پست اصفهان ـ استقلال تهران
*راه ساري ـ صدرا شيراز

گفتني است تيم فوتسال تام ايران خودرو عنوان قهرماني آخرين دوره اين رقابتها را در اختيار دارد .

کد مطلب 334599

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها