مسابقات ليگ برتر فوتسال از دوم تيرماه آغاز مي شود

به گزارش خبرگزاري"مهر" به نقل از سايت فدراسيون فوتبال ، بر اساس اعلام كميته فوتسال بازيهاي فصل 85- 86 ليگ برتر فوتسال از دوم تيرماه با حضور 14 تيم ليگ برتري آغاز خواهد شد .



بر اين اساس نخستين ديدارفصل جديد اين مسابقات ساعت 17 روز دوم تيرماه بين دو تيم دانشگاه آزاد اسلامي و فجر قائم گلوگاه در سالن فدراسيون هندبال برگزار خواهد شد .



برنامه شش ديدارديگرهفته اول اين مسابقات به شرح زير است :

*سازمان بازرگاني آذربايجان شرقي ـ پگاه گيلان

*شهيد منصوري قرچك ـ علم و ادب مشهد

*راه آهن تهران ـ شن سا ساوه

*تام ايران خودرو تهران ـ ارم كيش قم

*پست اصفهان ـ استقلال تهران

*راه ساري ـ صدرا شيراز



گفتني است تيم فوتسال تام ايران خودرو عنوان قهرماني آخرين دوره اين رقابتها را در اختيار دارد .