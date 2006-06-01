طرح تقويت همكاري در زمينه هاي انرژي ميان چين و كشورهاي عربي امضا شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري كويت ، اين امر در حاشيه سمينار همكاري عربي چيني صورت گرفت.



،شينهوا(خبرگزاري رسمي چين) گزارش داد كه لي ژائو زينگ وزير امور خارجه چين و عمروموسي دبيركل اتحاديه عرب برنامه كاري را در دومين نشست سمينار همكاري عربي - چيني امضا كردند.



اين نشست امروز با حضور وزيران امور خارجه 22 كشور عربي يا نمايندگان آنها در پكن افتتاح شد.

چين و كشورهاي عربي همچنين با برگزاري اولين نشست ميان خود براي بررسي مسائل نفتي طي سالهاي 2006 تا 2008 موافقت كردند.



طرفين همچنين تعهد دادند تا سازوكار گفتگو براي تقويت همكاري در زمينه هاي انرژي ايجاد شود و بر اين اساس چين و كشورهاي عربي درباره افزايش ديدارهاي دوجانبه و گفتگو و هماهنگي درباره فعاليتهاي مربوط به آن در سازمان ملل متحد و ديگر سازمانهاي بين المللي به توافق رسيدند.



بر اساس اين طرح، كشورهاي عربي و چين به همكاري در زمينه انرژي و به ويژه بخش نفت اهميت زيادي مي دهند تا جايي كه اين طرح،چين و كشورهاي عربي را به تشويق شركتها و گسترش سرمايه گذاري هاي مشترك و همكاري در آغاز و اداره طرحها وتبادل تجارب فني در زمينه انرژي فرا مي خواند.



چين به دنبال آن است تا ميزان مبادلات تجاري خود را با كشورهاي عربي به حدود 100 ميليارد دلار در سال 2010 افزايش دهد؛ اين ميزان در سال گذشته 3/51 ميليارد دلار اعلام شده است كه 10 برابر بيشتر از مبادلات تجاري ميان طرفين در يك دهه گذشته به شمار مي رود.



كشورهاي عربي و چين همچنين توافق كردند در زمينه مقابله با تروريسم به صورت دوجانبه و گروهي با يكديگر همكاري كنند.



سمينار همكاري عربي و چيني در سال 2004 ميلادي در پي ديدار هوجين تائو رئيس جمهوري چين از مقر اتحاديه عرب در قاهره تاسيس شد.

روز گذشته اعلام شده بود كه دراين نشست موضوع هسته اي ايران نيز مورد بررسي قرار خواهد گرفت.